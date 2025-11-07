Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Lletra menuda

Estabilidad gabellina a contracorriente

Capdepera

Capdepera

Llorenç Riera

Llorenç Riera

Tenía mal pronóstico, muchos factores en contra y obstáculos, incluidos los domésticos, que parecían insalvables, pero el entente PP-Més en Capdepera ha acabado desmontando los malos augurios que pesaban sobre él y ha aportado una considerable dosis de regeneración a las políticas desgastadas, manoseadas y sobrecargadas de personalismos.

Por supuesto, todo debe interpretarse en clave y condicionante local, pero la insólita experiencia a contracorriente presenta componentes positivos extrapolables a otras demarcaciones territoriales y políticas. La conclusión es que con pragmatismo, decisión y concordia los avances son posibles. Sin embargo, paradójicamente, la estabilidad anómala del Ayuntamiento de Capdepera es fruto también de un gran desencuentro, de una reconciliación imposible que se traduce en la reconducción del conjunto del mandato electoral. Los vetos impuestos por MÉS al socialista Rafael Fernández son de dominio local. Imposibilitaron un lógico pacto de izquierdas que ha acabado mutando en un acuerdo entre los ecosoberanistas, repudiado por su dirección regional y que se ha consolidado sin estridencias. En estas condiciones, el traspaso de alcaldía entre la popular Mireia Ferrer y la nacionalista Núria García se transforma en algo natural. A MÉS per Mallorca no le queda más remedio ahora que conceder crédito a los hechos consumados y normalizados. De ahí la reconciliación en ciernes con sus díscolos gabellins. El mal menor bien entendido. Así ha definido la situación la alcaldesa que ayer tomo posesión del cargo. La expresión le es útil para protegerse de algunas tolerancias y excesos permitidos, sobre todo en materia urbanística. Gobernar también es ceder. Capdepera debía tener en principio un gobierno de izquierdas. Por esas carambolas de la política local y las incompatibilidad personales ahora puede tenerlo con la complicidad del PP y manteniendo al PSOE arrinconado. A El Pi solo le está permitido aspirar a mantener la condición de observador. Será interesante ver la calificación que concede a todo ello un electorado muy diverso dentro de año y medio.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Consell ordena el derribo de una casa de 250 metros en zona ANEI de máxima protección
  2. Fires d’Inca 2025: Diez planes para disfrutar de la feria medieval de Inca
  3. La Tafona de Caimari, sobrepasada por la avalancha de olivas de particulares
  4. Unos turistas demandan al ayuntamiento de Calvià al romperse una señal de tráfico y caer sobre un menor
  5. Las máquinas entran en sa Pedruscada de Capdepera para ejecutar la urbanización
  6. Vecinos del Arenal de Llucmajor abandonan el pleno al negarse la alcaldesa, del PP, a hablarles en castellano
  7. Fin a una saga de pescadores en Cala Rajada | Joan Fuster, el último de los ‘Pere Andreu’: “He disfrutado de trabajar en el mar, vivir la naturaleza es precioso”
  8. Sale a la luz un tramo del antiguo camino de acceso a la Inca medieval

Estabilidad gabellina a contracorriente

Estabilidad gabellina a contracorriente

Las depuradoras de Muro-Can Picafort y Campos serán reformadas con ayuda estatal

Las depuradoras de Muro-Can Picafort y Campos serán reformadas con ayuda estatal

Unos inversores promueven 19 instalaciones de baterías en Camp de Mar, con un presupuesto de unos 35 millones de euros

Unos inversores promueven 19 instalaciones de baterías en Camp de Mar, con un presupuesto de unos 35 millones de euros

Gadma exige más vigilancia en Binissalem ante el aumento de vertidos ilegales de residuos

Gadma exige más vigilancia en Binissalem ante el aumento de vertidos ilegales de residuos

Dijous Bo 2025: Inca amplía su red de aparcamientos disuasorios con tres nuevos espacios

Dijous Bo 2025: Inca amplía su red de aparcamientos disuasorios con tres nuevos espacios

El PP de Inca elegirá a su presidente el 11 de diciembre tras la renuncia de Pedro Mas a la reelección

El PP de Inca elegirá a su presidente el 11 de diciembre tras la renuncia de Pedro Mas a la reelección

MÉS accede a la alcaldía de Capdepera gracias al pacto con el PP | La alcaldesa Núria Garcia: “Cuando las prioridades son claras, se pueden superar las diferencias”

MÉS accede a la alcaldía de Capdepera gracias al pacto con el PP | La alcaldesa Núria Garcia: “Cuando las prioridades son claras, se pueden superar las diferencias”

Bunyola mantendrá las tarifas actuales del agua en Palmanyola tras municipalizar el servicio

Bunyola mantendrá las tarifas actuales del agua en Palmanyola tras municipalizar el servicio
Tracking Pixel Contents