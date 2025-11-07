Empieza el derribo del Hotel Teix de Magaluf y del Hostal Colón de Peguera: “Es un día histórico”

En medio de una gran expectación política y mediática, no tanto vecinal, este viernes comenzaron los trabajos de demolición de dos alojamientos turísticos obsoletos de Calvià: el Hotel Teix de Magaluf, al lado de Punta Ballena, y el Hostal Colón de Peguera. La operación de derribo, que está previsto que dure unos días, dará lugar a nuevos espacios municipales, como un aparcamiento público en el caso de Peguera y una nueva área urbana en el caso de Magaluf, con equipamientos y servicios.

Al inicio de las demoliciones, las primeras que se realizan en Calvià desde mediados de la década de los noventa del siglo pasado, asistieron la presidenta del Govern, Marga Prohens, el delegado del Gobierno en Balears, Alfonso Rodríguez, y el alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual, además de una nutrida representación de regidores municipales y de medios de comunicación. En sintonía política, tanto Prohens como Amengual coincidieron en subrayar que era un “día histórico”.

"Transformación del modelo"

La presidenta enfatizó que esta jornada “será recordada durante años”, al simbolizar, según dijo, “la transformación real del modelo turístico” de Balears. Recordó que, después de la World Travel Market de 2023, el Govern lanzó una convocatoria para la transformación de destinos turísticos maduros en Balears, financiada con los fondos europeos ‘Next Generation’, de los cuales seis millones se destinan específicamente a la actuación en Magaluf y Peguera.

“Las demoliciones permitirán destinar el espacio a residentes, porque permite eliminar una oferta obsoleta y seguir con la modernización de nuestro destino como paso para mejorar nuestro modelo turístico dándole más valor”, manifestó la presidenta del Ejecutivo, quien recordó que, próximamente, está prevista también una demolición en Calas de Mallorca.

Prohens recordó además que el Govern prevé destinar otros 15 millones del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) a la compra y demolición de más hoteles en desuso, con el fin de “avanzar hacia un turismo de más valor, más sostenible y que genere bienestar durante todo el año”. “Calvià es y seguirá siendo un referente en la transformación turística de nuestras islas”, remarcó al final de su intervención.

Vea aquí las imágenes del derribo del Hotel Teix de Magaluf y del Hostal Colón de Peguera, en Calvià / Juan Luis Iglesias

En la calle Pinada

Delante del Hotel Teix, que está situado en la calle Pinada y que se construyó hace seis décadas, el alcalde Amengual definió la jornada como “un día histórico para el municipio”, ya que eran las primeras demoliciones de establecimientos obsoletos que se hacen en Calvià en este siglo.

“Avanzamos en la transformación urbana de nuestras zonas turísticas”, afirmó, y recordó que el hostal Colón dará paso a un aparcamiento público de 14 plazas, mientras que el solar del hotel Teix se destinará a nuevos equipamientos y servicios.

Amengual explicó que la inversión total (que incluye la compra y los costes de demolición) asciende a seis millones de euros, financiados con fondos europeos, de los cuales 4,3 millones se han destinado al establecimiento de Magaluf y el resto, a Peguera. El alcalde destacó que, en total, durante esta legislatura, el Ayuntamiento gestionará durante esta legislatura, con recursos propios y supramunicipales, unos 43 millones de euros en inversiones para mejorar infraestructuras y servicios municipales. “Calvià volverá a ser una referencia en el Mediterráneo occidental”, concluyó el alcalde.

Por su parte, el delegado del Gobierno en Balears recordó que los fondos Next Generation, creados tras la pandemia, “instaban precisamente a transformar las zonas turísticas maduras”, y subrayó que Balears ha recibido más de 260 millones de euros de fondos europeos para este fin.

"Ejemplo de reconversión"

“Magaluf es hoy un ejemplo de reconversión hacia la calidad”, afirmó Rodríguez, destacando el compromiso del Gobierno de España con “las reformas estructurales que necesita el sector turístico”.

Rodríguez, quien fue alcalde de Calvià durante dos legislaturas, argumentó que debe garantizarse que el turismo contribuya con los recursos que genera a la regeneración de espacios naturales, al tiempo que felicitó al Govern y al Ayuntamiento de Calvià por “seguir” con estas “políticas de transformación para devolver al entorno lo que el entorno ofrece a la industria turística”.

El precedente más cercano

Hasta este viernes, la última demolición impulsada por el Ayuntamiento databa del 17 de febrero de 1996 cuando el hasta ese momento hotel más antiguo de Magaluf, el Atlantic, construido en 1959 en primera línea de playa, voló por los aires, dando lugar a una enorme nube de polvo. La voladura fue impulsada bajo el mandato de la alcaldesa socialista Margarita Nájera. Años después, ese lugar lo ocuparía la plaza Jacques Sasson y un bar-restaurante.

En aquella ocasión, se utilizaron 60 kilos de goma-dos para reducir el Atlantic (con cinco plantas y 150 habitaciones) a un amasijo de escombros. La voladura fue realizada instalando 500 detonadores en el inmueble, que se activaron a la una de la tarde de aquel 17 de febrero después de que una campana advirtiese de que comenzaba el derribo.