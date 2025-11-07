Dijous Bo 2025: Inca amplía su red de aparcamientos disuasorios con tres nuevos espacios

El Ayuntamiento de Inca continúa ampliando su red de aparcamientos disuasorios y, durante las últimas semanas, ha puesto en servicio dos nuevos espacios con capacidad para unos 80 vehículos. Además, la próxima semana se habilitará el aparcamiento de la calle Bisbe Morro, con el objetivo de que pueda estar operativo durante la Setmana Gran del Dijous Bo.

Concretamente, la red municipal de aparcamientos disuasorios se ha ampliado con un nuevo espacio en la calle Calobra, que cuenta con una capacidad para 50 vehículos. Por otra parte, ayer se abrió un aparcamiento en la Avinguda d’Alcúdia, donde pueden estacionar alrededor de 30 coches.

Asimismo, el Consistorio prevé que la próxima semana entre en funcionamiento el aparcamiento que se está acondicionando en la calle Bisbe Morro, en el barrio de So na Monda. Este nuevo espacio podrá acoger unos 100 vehículos y estará disponible durante el Dijous Bo y la Dimecres Bo, dos de las citas más concurridas del calendario festivo inquer.

Con esta nueva actuación, el Ayuntamiento de Inca refuerza su estrategia de mejora de la movilidad y la accesibilidad al centro de la ciudad, fomentando alternativas de aparcamiento prácticas y próximas al eje comercial y cívico, así como a otros puntos estratégicos del municipio.

Zonas adicionales

Por último, cabe destacar que durante los días de mayor afluencia también se habilitan zonas adicionales de estacionamiento en las avenidas Jaume I y Jaume II. Además, se refuerzan los servicios especiales de tren para facilitar los desplazamientos hacia la ciudad.