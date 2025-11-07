Las depuradoras de Muro-Can Picafort y Campos serán reformadas con ayuda estatal

Balears recibirá una partida de 20 millones de euros para modernizar sus infraestructuras de saneamiento y depuración. El Consejo de Ministros aprobó el martes un Real Decreto que regula la concesión directa de una subvención por la citada cantidad para financiar inversiones en actuaciones relativas al ciclo integral del agua en Mallorca, Menorca y las Pitiüses.

El Real Decreto permitirá financiar la reforma de las estaciones depuradoras (EDAR) de Campos y Muro-Can Picafort, además de la renovación de las instalaciones de Sa Marineta, en Llubí. Además, también se reformará la depuradora de Es Mercadal, en Menorca, y se financiará la instalación de un sistema de respaldo del bombeo central de la EDAR de Sa Coma, en Eivissa.

En el caso de Mallorca, las actuaciones se centrarán en modernizar y adaptar las depuradoras a las necesidades actuales, con el objetivo de mejorar la calidad del agua tratada y reducir el impacto ambiental. Las obras deberán completarse en un plazo máximo de dos años desde la llegada de los fondos estatales.

Desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) destacan que la medida “refuerza el compromiso del Gobierno con los territorios insulares” y busca garantizar un uso más eficiente y sostenible de los recursos hídricos, en un contexto marcado por la escasez de agua y el aumento de la presión sobre los acuíferos.

La subvención, de carácter excepcional para Balears y Canarias debido a su condición insular, forma parte del Plan Estratégico del Miteco 2025-2027, que persigue alcanzar el buen estado de las masas de agua y la seguridad hídrica en todo el territorio.