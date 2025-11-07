Consulta los actos más destacados del Dijous Bo de Inca

La capital del Raiguer se prepara para vivir una de sus jornadas más emblemáticas: el Dijous Bo, una cita ineludible que un año más convertirá Inca en la capital de Mallorca por un día en la gran feria que combina tradición, cultura, gastronomía y actividades para todas las edades. Desde primera hora de la mañana, las calles y plazas de Inca se llenarán de visitantes y curiosos dispuestos a disfrutar de una cita de lo más popular.

La actividad ganadera, uno de los ejes centrales de la feria, arrancará a las 9.30 horas con la Exposición Ganadera en la plaza de El Bestiar, donde tendrá lugar también el Concurso Morfológico del Cerdo Negro Mallorquín, organizado por la Associació de Ramaders de Porc Negre Mallorquí Selecte. Allí mismo se podrá visitar una muestra de animales de ganaderos locales, una exposición de rapaces con exhibiciones de vuelo y una amplia colección de aves de corral de razas autóctonas e internacionales, a cargo de ACAIB.

Los amantes de la naturaleza podrán acercarse al Club Social Pájaro Silvestre de Inca, en la calle del Puig Tomir, donde de 9 a 14 horas se exhibirá una muestra de fauna europea.

El público ecuestre tendrá cita de 10 a 13.30 h en la plaza de La Font Vella, con una completa muestra y exhibición de doma con caballos organizada por el Club Hípic Es Raiguer. El espectáculo incluirá demostraciones de doma clásica, menorquina, vaquera, de circo, estilo western, alta escuela, volteo, enganche y un carrusel de seis caballos.

Durante todo el día, de 10 a 20 horas, las calles del centro se convertirán en un gran escaparate con la Muestra de Comercio (plaza de Mallorca), el Mercado Tradicional Payés (desde la plaza de El Bestiar hasta la estación de tren) y la Exposición de Concesionarios de Vehículos, Camiones y Maquinaria Pesada en el polígono industrial de Inca. Además, los más pequeños disfrutarán de la Zona Infantil en la avenida de Els Reis Catòlics.

El Claustro de Santo Domingo será otro de los puntos destacados, con la exposición “150 anys del ferrocarril a Mallorca”, abierta de 10 a 20 horas, organizada con la colaboración de Serveis Ferroviaris de Mallorca. La efeméride ferroviaria también será protagonista en la XLVI Exposición Filatélica, dedicada a los 150 años de la llegada del tren a Inca, que podrá visitarse de 16 a 20 horas en el Centro Parroquial de Santa María la Mayor, donde además se celebrará el Concurso Infantil de Dibujo Bartomeu Aloy.