Artà crea la figura del agente cívico, un funcionario de calle para hacer cumplir las normas

El Ayuntamiento de Artà puso en marcha hace quince días la figura del llamado agente cívico, un funcionario municipal que recorrerá las calles de los distintos núcleos del municipio para vigilar el cumplimiento de las ordenanzas y desarrollar otras funciones que actualmente estaban desatendidas.

El joven ‘artanenc’ Sebastià Riera Danús será el trabajador municipal que se pondrá en la piel del nuevo agente cívico, después de haber superado el proceso selectivo convocado por el Consistorio para cubrir esta nueva plaza. Hasta la fecha, Sebastià formaba parte de la brigada municipal, por lo que se supone que es un gran conocedor del callejero de su municipio y también de las normativas municipales por cuyo cumplimiento a partir de ahora deberá velar.

La institución municipal explica que el objetivo de esta nueva figura, que depende directamente del área de alcaldía, es el de “mejorar la convivencia y fomentar las actitudes cívicas entre la ciudadanía”. Desde hace dos semanas, Sebastià Riera se dedica a recorrer las calles de Artà y la Colònia de Sant Pere para “dar a conocer su papel y ofrecer apoyo en diferentes cuestiones del día a día”.

El Ayuntamiento añade que el agente cívico también deberá “infomar y sensibilizar” a la población sobre el buen uso de los espacios públicos, la limpieza viaria, la gestión y el reciclaje de residuos, así como la tenencia responsable de animales y “otros aspectos relacionados con la convivencia ciudadana”. También colaborará con los servicios municipales en actuaciones de carácter preventivo y de apoyo.

El alcalde de Artà, el socialista Manolo Galán, explica que la figura del agente cívico que ya se ha instaurado en el municipio “es más habitual en Catalunya” y no tanto en Mallorca, donde la función que prestará este funcionario es llevada a cabo por empresas de servicios.

Galán añade que Sebastià Riera “nos podrá dar una mano” en muchas cuestiones relacionadas con las ordenanzas y “ejercerá de enlace entre el Ayuntamiento y los vecinos” con una gran variedad de funciones, entre las que el alcalde cita como ejemplos la vigilancia de los permisos de ocupación de la vía pública o el control de los contadores de agua, ya que se producen conexiones ilegales que son “difíciles de detectar”. También estará capacitado para levantar actas.

Su centro de trabajo será la calle, aunque también la alternará con la oficina. “Nuestra idea es que esté más en la calle”, apunta Galán. A pesar de que algunas de sus funciones podrían ser compartidas con la Policía Local, el alcalde subraya que “son trabajos diferentes” porque el agente cívico no puede llevar a cabo controles de tráfico ni otras funciones específicas de la policía.