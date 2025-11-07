Algaida declarará Hijo Ilustre a Francesc Antich

Sant Antoni 2026 será de lo más especial en Algaida. Un día después de Sant Honorat, patrón del municipio algaidí, es la fecha elegida para declarar Hijo Ilustre a Francesc Antich, fallecido a principios de este año. El pleno del Ayuntamiento de Algaida ha aprobado por unanimidad iniciar el trámite para declarar Hijo Ilustre al que fue presidente del Govern. La distinción, la más alta que concede el consistorio, se formalizará en un pleno extraordinario el próximo 17 de enero, en el marco de las fiestas patronales de Sant Honorat, unas celebraciones a las que el propio Antich dio un gran impulso durante su etapa como alcalde (1991-1997).

El acuerdo plenario contó con el respaldo de todos los grupos municipales —PSOE -en el equipo de gobierno en minoría-, PP, Més y Vox—, que pusieron de relieve la figura de Antich como ejemplo de dedicación al servicio público. “En casos como este, lo más bonito es dejar las siglas políticas a un lado”, ha destacado el regidor de Cultura, Xisco Ramis.

A lo largo de su amplia trayectoria política, Francesc Antich desempeñó numerosos cargos: fue alcalde, conseller de Medio Ambiente y Territorio del Consell de Mallorca, presidente del Govern en dos ocasiones, diputado en el Congreso, senador y presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares.

Orgullo

Pese a su extensa carrera institucional, Xisco Ramis confiesa que Antich siempre mostró un profundo orgullo por haber sido alcalde de Algaida, cargo que consideraba el más especial de todos. En más de una ocasión, recuerda su compañero socialista, Antich confesó que ser alcalde de su pueblo fue la responsabilidad que más ilusión le hizo a lo largo de su vida política.

La declaración de Francesc Antich como Hijo Ilustre será un acto de reconocimiento colectivo a una figura que dedicó su vida al servicio público y que dejó una profunda huella en la historia política de Baleares.