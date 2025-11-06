Navidad
Sant Llorenç prepara la campaña de Ferrero Rocher ‘Juntos brillamos más’ | Los vecinos aseguran que la candidatura es positiva para el municipio
Sant Llorenç empieza a brillar. La maquinaria está en marcha. Los vecinos se han volcado en preparar la campaña de Ferrero Rocher ‘Juntos brillamos más”. Los residentes aún conservan en la memoria el éxito de las campanadas que Telecinco celebró en Sant Llorenç tras la devastadora torrentada. “Todo lo que sea salir por la tele es positivo”, confiesa una mujer mientras espera en la administración de Lotería. Así las cosas, los residentes se muestran muy contentos de la selección y aseguran que esta candidatura es una iniciativa positiva para el pueblo. “Vendrá gente de fuera a visitar la iluminación”, mantienen. En la misma línea, se pronuncia Ignasi García de la tienda de fotografía del pueblo. “Es una buena iniciativa que seguro que animará las fiestas de Navidad. Todo lo que invite a la gente a salir a la calle y pasear para ver la iluminación será bueno para el comercio y para el pueblo porque será un foco de atracción para que nos visiten”, desgrana. El próximo 23 de noviembre se sabrá si Sant Llorenç pasa a la final mientras que el pueblo ganador que brillará bajo el paraguas de Ferrero Rocher se conocerá el 15 de diciembre.
Preparando la candidatura
Este martes el Espai 36 celebró una reunión ciudadana para preparar la candidatura de Sant Llorenç compartiendo ideas, propuestas y mucha ilusión para lograr que el municipio brille más que nunca. “Ahora empieza el camino para demostrar que la luz de Navidad tambén es sinónimo de familia, tradición y orgullo de pueblo”, celebra el Ayuntamiento.
Cabe recordar que Sant Llorenç des Cardassar ha sido el pueblo elegido para representar a Baleares en el concurso 'Juntos brillamos más', de Ferrero Rocher. En esta edición número 12 participan 17 pueblos, que competirán como embajadores de sus comunidades autónomas. Con la iniciativa, la marca italiana quiere llevar su luz a cada rincón del país, poniendo en valor patrimonio, tradiciones y talento local. Sin ninguna duda, 'Juntos Brillamos Más' se ha consolidado como una iniciativa de gran impacto social y mediático, despertando ilusión en cada municipio.
Cómo votar y ayudar a Sant Llorenç
- Entra en la web oficial de Ferrero Rocher y busca la sección de votaciones.
- Selecciona Sant Llorenç des Cardassar como tu pueblo favorito.
- Comparte el enlace en grupos de WhatsApp, redes sociales y asociaciones locales. La unión hace la luz.
