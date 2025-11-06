MÉS propone crear censos de pisos vacíos y de solicitantes en Algaida para planificar políticas de vivienda

El acceso a una vivienda se ha convertido en uno de los problemas que más preocupan a los ciudadanos. Algaida, municipio limítrofe con Palma, sufre la presión poblacional de la capital, hecho que complica poder acceder a una vivienda asequible. Y es que el precio de compra o alquiler de cada día es más elevado. Ante esta situación, el grupo municipal de MÉS per Algaida, Pina i Randa presenta una moción en materia de vivienda que se debatirá en el pleno de este jueves del Ayuntamiento de Algaida. En ella, la formación propone crear dos censos municipales: uno de demandantes de vivienda y otro de viviendas vacías o sin uso residencial.

Desde MÉS explican que la iniciativa busca recopilar información precisa sobre la situación del parque de viviendas en el municipio, con el fin de impulsar políticas públicas eficaces desde el propio Ayuntamiento. La formación ecosobiranista advierte que cada vez resulta más difícil para los jóvenes y las familias con rentas bajas iniciar un proyecto de vida en Algaida. «El mercado no se regula por sí solo —señalan—, por eso, si se quiere garantizar el derecho a la vivienda, es imprescindible que las administraciones se impliquen activamente en la solución del problema».

Necesidades

Aunque reconocen que los Ayuntamientos tienen competencias limitadas en materia de vivienda, desde MÉS subrayan quelos Consistorios sí tienen la obligación de velar por el bienestar de sus vecinos y vecinas. Por ello, consideran que disponer de datos sobre la demanda y sobre las viviendas vacías es un primer paso esencial para planificar actuaciones que den respuesta a las necesidades reales del municipio.