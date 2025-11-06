MÉS accede a la alcaldía de Capdepera gracias al pacto con el PP | La alcaldesa Núria Garcia: “Cuando las prioridades son claras, se pueden superar las diferencias”

Capdepera ya tiene alcaldesa de MÉS. La regidora del PP, Mireia Ferrer, ha cedido en el pleno de esta tarde la vara de mando a su socia ecosoberanista Núria Garcia, que se ha convertido en la segunda alcaldesa de la historia del municipio gabellí y la primera de izquierdas. “Afrontaré este reto con responsabilidad, con ganas y con la voluntad de seguir construyendo un municipio vivo, sostenible y con orgullo de pueblo”, ha asegurado la regidora ecosobiranista. Con las emociones a flor de piel, Núria Garcia no ha logrado contener las lágrimas durante su discurso. "Vamos Nuri", han espetado desde el público para animar a su alcaldesa. No es para menos. "Parecía lejos pero ya ha llegado el momento. Parecía imposible pero lo hemos logrado", ha conseguido terminar su discurso. Muy emocionada se ha dirigido a la agrupación de MÉS per Capdepera: "Hace décadas que trabajáis por este proyecto político, disfrutad del momento". "Estamos aquí gracias a un pacto que nos llevó horas y horas de deliberaciones pero que aceptamos con el objetivo de poner Capdepera en el centro. En un momento en que la política se construye desde el ruido, nosotros elegimos construirla desde el entendimiento. Capdepera debe ser un ejemplo de ello. La política municipal es servir, escuchar y mejorar el municipio día a día. Mi puerta estará siempre abierta para escuchar, dialogar y trabajar para el futuro de Capdepera”, ha añadido la protagonista de la jornada que ha confesado que era “un día muy importante” y que afrontaba su nueva responsabilidad con “mucha ilusión y con el firme compromiso de continuar trabajando para mejorar el municipio”. Núria Garcia ha agradecido al equipo de gobierno formado por MÉS y PP la confianza depositada en su persona. “Hemos demostrado que, cuando las prioridades son claras y compartidas, se pueden superar las diferencias y hacer avanzar el pueblo”, ha sentenciado. También ha tenido unas palabras para la alcaldesa saliente, Mireia Ferrer, y le ha agradecido trabajar codo con codo con un objetivo común: el bienestar de la gente y el progreso del municipio. Por su parte, la popular ha remarcado que "la experiencia de este pacto nos ha enseñado el valor de la flexibilidad y de la negociación". "Asumes la máxima responsabilidad de nuestra corporación con todo mi reconocimiento. Cada decisión que tomés debe estar guiada por el bien común del pueblo". Durante el pleno, Núria Garcia también ha recibido el reconocimiento de los socialistas. Así, Pep Uceda ha celebrado el hito histórico que supone tener la primera alcaldesa de izquierdas para el municipio. La sala de plenos del Ayuntamiento de Capdepera, conocida como ses Voltes, ha quedado pequeña de gente que quería ser testigo de cómo Núria Garcia se convertía en la primera alcaldesa de izquierdas gabellina. Garcia ha contado con el apoyo, entre otros, del líder de MÉS per Mallorca, Lluis Apesteguia, y la alcaldesa de Montuïri, Paula Amengual.

El líder de MÉS ha arropado a Núria Garcia. / Biel Capó

Que Núria Garcia haya llegado a la alcaldía de Capdepera ha sido posible gracias al pacto que PP y MÉS cerraron a finales de octubre de hace dos años para dar estabilidad al Consistorio. Las elecciones de mayo de 2023 dejaron un triple empate a cinco regidores para PP, PSOE y MÉS, más otros dos ediles para El Pi, que han estado ausentes del pleno. Así, Mireia Ferrer del PP se convirtió en la primera mujer en dirigir el consistorio en junio de 2023 ya que fue la fuerza más votada de los comicios municipales y gobernó en minoría los primeros meses de legislatura. Con solo cinco regidores era complicado dar una estabilidad al equipo de gobierno, por ello, después de reuniones y deliberaciones con la agrupación local de MÉS se selló el pacto entre dos formaciones políticamente opuestas. En esta ocasión, se fijaron unas líneas rojas y se aparcaron las distancias ideológicas para establecer un programa común con el municipio y sus residentes en el centro de las actuaciones políticas. Así, tras una primera parte de la legislatura con la vara de mando en el Partido Popular, ahora MÉS encara esta segunda parte del mandado con la alcaldía.

Lógica

Cabe recordar que con un empate a cinco para MÉS y PSOE tras el 28M de 2023, la lógica llevaba a pensar en un pacto de izquierdas, algo inviable ya que los ecosobiranistas dejaron claro desde el primer momento que si el exalcalde socialista Rafel Fernández continuaba al frente del PSOE gabellí no sería posible un acuerdo. De hecho, la ya alcaldesa de Capdepera confesó en este periódico que “tras 16 años de gobierno socialista, era necesaria una regeneración de poder”.

Otra de las consecuencias que conllevó el pacto entre PP y MÉS en Capdepera fue un enfado monumental de la dirección de MÉS per Mallorca que desde el minuto uno vetó el pacto entre las dos fuerzas pese a estar avalado por el 90% de las bases de la formación local. Por aquel entonces, MÉS per Mallorca reaccionó anunciando que los regidores de Capdepera dejaban de representar a la formación en el consistorio gabellí. Transcurridos dos años de aquella disputa, parece que las aguas vuelven a su cauce y todo apunta a una reconciliación entre la formación local y la directiva ecosobiranista de Palma ya que “hay voluntad por ambas partes”.