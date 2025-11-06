Mercadona cerrará el supermercado de Arenal Park
La clausura se llevará a cabo a finales de 2026
La cadena alega que no es posible adaptar el establecimiento al modelo de tienda eficiente
Mercadona ha tomado la decisión de cerrar, a finales de 2026, el supermercado que tiene ubicado en el C.C. Arenal Park porque, por sus características, no responden a los estándares necesarios para atender a sus clientes y no es posible adaptarla al modelo de tienda eficiente que la compañía lleva implantando desde hace años en sus supermercados.
Mercadona ha trasladado esta decisión al Ayuntamiento de Llucmajor, con el que mantiene una buena coordinación para planificar el cierre de forma ordenada.
La compañía continuará su actividad con total normalidad en Llucmajor en las tiendas ubicadas en el Paseo Jaume III, 36 de Llucmajor y en la calle de La Falsia, 8 en la urbanización Puig de Rós.
Asimismo, Mercadona garantiza el puesto de trabajo de toda la plantilla de esta tienda, que será reubicada en otros supermercados cercanos.
