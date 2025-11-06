Manacor reabrirá el matadero en 2027 tras ocho años clausurado

Manacor volverá a tener matadero tras casi 8 años cerrado sin ninguna actividad. Y lo hará antes de que termine esta legislatura, es decir, antes de junio de 2027. Así lo dijo ayer el alcalde Miquel Oliver, durante la presentación del proyecto para colocar más de 1.000 paneles solares en las instalaciones, con el fin de proporcionar energía tanto al espacio de sacrificio como a la depuradora situada en el mismo camino rural, en las afueras de la ciudad, otra instalación que en los próximos meses sufrirá una remodelación y ampliación.

Hay que recordar que hasta el año 2019, cuando el matadero quedó cerrado por distintos problemas, la mayoría de ellos relacionados con la falta de adecuación a la normativa vigente de los espacios destinados a los diferentes procesos, se sacrificaban cada trimestre un total de 200 cabezas de bovinos, 9.000 ovinos y cabrinos, 400 cerdos grandes y 3.000 lechonas. O lo que es lo mismo, 800 bovinos al año, 36.000 ovejas y cabras, 1.600 cerdos y 12.000 lechonas al año. Animales que, desde entonces, han tenido que ser trasladados a los mataderos de Palma y Felanitx.

Está previsto que las obras de mejora integral de las instalaciones municipales, “que también prestan un servicio comarcal y por ello recibimos ayuda tanto del Consell como de la Conselleria de Agricultura”, ha recordado el alcalde manacorí, Miquel Oliver, “comiencen antes de acabar el año”.

“Ahora todo está acordado y las modificaciones del proyecto hechas, solo falta el acto de replanteo para comenzar”, explica Oliver, quien recuerda que el director de obra tanto de la reforma como de la instalación de los paneles solares será el mismo, “lo que agilizará mucho todo el proceso, sobre todo en cuanto a la coordinación”.

Tejas solares

Por otra parte, el proyecto fotovoltaico, impulsado por la empresa municipal Serveis del Medi Ambient (SAM), cuenta con una subvención de 1,7 millones de euros del Pla d’Inversions per a la Transició Energètica (PITEIB), y la previsión es que los trabajos comiencen ya la próxima semana, “en un paso firme hacia la sostenibilidad y la transición energética”, ha dicho Francesc Grimalt, gerente de la SAM.

El objetivo es dotar las instalaciones municipales de un autoconsumo traducido en una energía de 481,525 kW, que contribuirá a reducir el uso de energías no renovables, poniendo en valor también la parte más estética. De esta manera, y según han explicado los responsables de la empresa Solar360, Guillermo Barth y Marc López, habrá tres ubicaciones y dos tecnologías diferenciadas.

Por un lado, se instalarán 704 paneles solares en la cubierta del matadero; esto se complementará con la colocación de 360 más sobre unas marquesinas que irán en el aparcamiento de la entrada principal para clientes y trabajadores. Y finalmente, se colocarán hasta 825 tejas fotovoltaicas, una tecnología relativamente novedosa (hay seis proyectos en marcha en Baleares) que consiste en paneles que mantienen la forma de teja, sobre la cual se coloca una pantalla de camuflaje, para que visualmente no se note.