Dijous Bo 2025: Más de 240 personas garantizarán la seguridad durante la gran feria de Mallorca

Más de 240 personas integrarán el dispositivo especial de seguridad que se desplegará en Inca con motivo del Dijous Bo 2025, la gran feria de Mallorca que se celebra el próximo jueves 13 de noviembre. El operativo ha sido coordinado en una reunión celebrada en el cuartel de la Policía Local, con la participación del alcalde de Inca, Virgilio Moreno; la regidora de Seguridad Ciudadana, Antonia Triguero; y representantes de la Guardia Civil, la Policía Local y otros servicios de emergencia.

El encuentro ha servido para repasar y ajustar los detalles del dispositivo que se pondrá en marcha durante la Setmana Gran del Dijous Bo que arranca mañana, con el objetivo de garantizar la máxima coordinación entre todos los cuerpos implicados. «Como cada año, contaremos con los efectivos necesarios para que, durante estos días de gran afluencia, la seguridad ciudadana esté plenamente garantizada», ha señalado el alcalde Virgilio Moreno.

Durante la revetla y el Dijous Bo, se aplicará un dispositivo especial de tráfico y se reforzarán los efectivos de vigilancia y control. La plantilla de la Policía Local doblará turnos, mientras que la Guardia Civil también incrementará su presencia en las calles. Además, se sumarán agentes procedentes de otros municipios de Mallorca, así como voluntarios de Protección Civil y medio centenar de vigilantes de seguridad privada.

Punto único

Como en años anteriores, se habilitará un Punto Único de Seguridad —conocido tradicionalmente como el “hospital de campaña”— en la calle d’en Corró, que concentrará los servicios sanitarios y de emergencias. Durante el Dimecres Bo y el Dijous Bo, estarán operativas seis ambulancias distribuidas en diferentes puntos del municipio.

Este año, el dispositivo contará además con una vía de emergencias adicional ya que se ha abierto la calle de Can Raió para mejorar la respuesta ante cualquier incidencia y facilitar el acceso de los servicios de seguridad y sanitarios en caso necesario.