Compra en el comercio local y gana: Pimeco reparte 15.000 euros en Inca, Campos y Porreres

Comprar en el comercio local tiene premio. PIMECO y el Consell de Mallorca han presentado este jueves la campaña “Compra local y gana más”, una iniciativa que repartirá15.000 euros en vales de compra y lotes de producto local entre los clientes que compren en los establecimientos adheridos de Inca, Porreres y Campos. Hasta ahora, se han adherido gratuitamente a la campaña 200 comercios de Inca, casi 50 de Porreres y cerca de 100 de Campos, una cifra que demuestra la buena acogida y la implicación del tejido comercial local en esta iniciativa colectiva.

Así entre el 10 y el 30 de noviembre, los clientes que realicen compras superiores a 20 euros en los establecimientos adheridos podrán registrar su ticket en www.compraiguanya.com y participar en el sorteo de premios compuestos por vales regalo y producto local, por un valor total superior a quince mil euros. Los vales regalo solo podrán canjearse en los comercios participantes, de manera que los premios revertirán directamente en la economía local.

Comercio de proximidad

La campaña, que cuenta con la colaboración de los tres ayuntamientos y el apoyo del Consell de Mallorca, tiene como objetivo impulsar el comercio de proximidad y fomentar el consumo responsable durante la campaña de Navidad, reforzando así el tejido económico y social de los municipios participantes.

La presidenta de PIMECO, Carolina Domingo, ha asegurado que “el pequeño comercio es mucho más que un espacio para comprar, es una pieza fundamental de nuestro tejido económico y social”. PIMECO, con esta campaña, quiere reconocer su importancia e invitar a la ciudadanía a apostar por el comercio local, “especialmente en una época tan significativa como la campaña de Navidad”, ha enfatizado Domingo. Por su parte, la consellera de Promoción Económica y Desarrollo Local, Pilar Amate, ha adelantado que están trabajando con mucha ilusión con el fin de que la iniciativa sea un éxito y que en próximas ediciones puedan adherirse muchas más localidades de la isla”.