Carles Constantino es uno de los mayores expertos en micología de Baleares: “El frío es uno de los principales enemigos de las setas"

Los aficionados a las setas lo tendrán difícil este otoño para recolectar esclata-sangs y otras especies muy apreciadas en la gastronomía mallorquina. La sequía y la falta de lluvias significativas, especialmente en la Serra de Tramuntana, están retrasando la aparición de los primeros ejemplares de hongos comestibles.

El micólogo Carles Constantino ha explicado que “hasta ahora la temporada de setas no ha comenzado”, una situación que atribuye a las escasas precipitaciones registradas desde septiembre. Aun así, no descarta que los esclata-sangs empiecen a aparecer en las próximas semanas, “siempre que las condiciones de humedad y temperatura acompañen”.

“Por el momento se han encontrado muy pocos ejemplares, y solo en zonas muy concretas como Lluc”, señala Constantino, considerado uno de los mayores expertos en micología de Baleares y autor de varios libros sobre esta materia. De cara a las próximas semanas, el especialista se muestra prudente: aunque las últimas lluvias podrían favorecer la aparición de algunas variedades, teme que el descenso de las temperaturas frene la campaña. “El frío es uno de los principales enemigos de las setas, que suelen proliferar con más abundancia cuando el ambiente es templado”, advierte.

Jornadas micológicas en Sóller

Pese a las malas previsiones, el Museu Balear de Ciències Naturals-Jardí Botànic de Sóller (MUCBO) mantiene su tradicional programación de jornadas micológicas, previstas para finales de noviembre. El próximo 22 de noviembre, Joan Planas, miembro de la sección micológica del museo, inaugurará las jornadas con una charla dedicada a las setas raras y peculiares de las Illes Balears. Dos días después, el 24 de noviembre, las instalaciones del MUCBO acogerán la exposición y talleres de identificación y clasificación de especies. También ese día se celebrará un taller de cocina con setas, a cargo de la Escola d’Hoteleria de la UIB.