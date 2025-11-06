Bunyola mantendrá las tarifas actuales del agua en Palmanyola tras municipalizar el servicio

El Ayuntamiento de Bunyola ha confirmado que las tarifas del servicio de agua en Palmanyola se mantendrán sin cambios, tras la municipalización del suministro en esta urbanización y en las de Sa Font Seca y Son Amar. El consistorio ha asegurado que el precio del agua continuará según las tarifas vigentes hasta que se apruebe una nueva normativa fiscal, por lo que, de momento, no habrá ninguna variación ni en las cuotas ni en el sistema de facturación.

La medida se adopta después de que el Ayuntamiento haya asumido la gestión directa del servicio de agua potable a raíz de la situación de la empresa Aguas de Palmanyola, anterior responsable del suministro.

El cambio de gestión, que entró en vigor el pasado 4 de noviembre, supone el inicio de una nueva etapa en la administración municipal del abastecimiento, con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio y reforzar el control público sobre un recurso esencial.

Según explicó el consistorio, el proceso de transición se está desarrollando de forma ordenada y coordinada entre las distintas administraciones implicadas. En estos momentos se está llevando a cabo la regularización administrativa de los nuevos abonados, un procedimiento que se está realizando caso por caso debido a las carencias detectadas en la documentación recibida. Paralelamente, se están digitalizando los recibos pendientes correspondientes a los meses de julio, agosto, septiembre y octubre, y una vez completado este trámite se informará a los usuarios sobre los plazos y modalidades de pago.

Garantías legales

El Ayuntamiento ha destacado su voluntad de normalizar la situación lo antes posible y de garantizar la prestación del servicio con todas las garantías legales y técnicas. Asimismo, ha agradecido la comprensión y la colaboración de los vecinos de las urbanizaciones afectadas durante este proceso de adaptación.