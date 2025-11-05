Valldemossa se queda sin escoleta de niños a partir del día 19

Valldemossa se queda sin escoleta municipal. Así lo ha anunciado la empresa que gestiona este servicio, que viene funcionando con un contrato público que caducó en el año 2020, que ha repercutido en los trabajadores, que han venido denunciando el retraso en el pago de las nóminas. La empresa ha anunciado que cerrará sus puertas el próximo día 19 de noviembre, lo que obligará a los padres con niños pequeños a buscar otra escoleta para dejar a sus hijos y tendrán que hacerlo en otro municipio, ya que Valldemossa dejará de contar con este servicio esencial.

Esta situación anómala ya fue denunciada por el sindicato Comisiones Obreras, que afirma que la concesionaria del servicio realizó pagos de facturas sin una cobertura legal y, además, tampoco cumplía el decreto de mínimos que fijó la conselleria de Educación. Asimismo, tampoco se respetó, según CC OO, los ratios mínimo de personal, ni de recursos materiales para trabajar con los niños.

La Inspección de Trabajo ha tenido conocimiento de esta situación, porque así se lo ha hecho saber el citado sindicato, que en reiterada ocasiones ha denunciado que las trabajadoras , durante años, han tenido retrasos en el cobro de sus nómimas. Al mismo tiempo, también se denunció que las bajas no se cubrían. Ello suponía una sobrecarga de trabajo para las educadoras, que vivían en un ambiente laboral muy incierto, sin disponer de la información sobre la situación real de la concesionaria de este servicio público.

Comisiones Obreras ha denunciado la situación de pasividad que ha mantenido el Ayuntamiento de Valldemossa, que ha desatendido su responsabilidad de supervisar la gestión de la empresa concesionaria, pese a que se trataba de un servico público esencial como es la educación infantil.

En la denuncia las culpas se centran sobre el alcalde del municipio y sobre el concejal de educación de Valldemossa, ya que frente al anuncio del abandono de la concesión, alegando que no cobra las facturas que se le deben, el Consistorio se ha limitado a redactar un comunicado, dirigido a las familias, en el que reconoce la gravedad de la situación. En este escrito, en el que no se hace la más mínima mención a los trabajadores de la escoleta, se detallan las reuniones que se han mantenido con las otras administraciones para buscar una solución al problema y también se pide a las familias “comprensión, colaboración y confianza”.

El autor de este comunicado a las familias señala que “entendemos la situación de incertidumbre que estaís viviendo y pese a que no estamos en condiciones de exigirlo, os pedimos comprensión, colaboración y confianza en estos momentos”.

Comisiones Obreras considera que esta carta a las familias, en realidad, es una falta absoluta de respeto a los padres y a las trabajadoras de la escoleta. Se recuerda que la empresa lleva cinco años pagando facturas sin disponer de un contrato público, porque la concesión caducó. También se recuerda que estos últimos cinco años no se ha cumplido el decreto de mínimos y se asegura que si Valldemossa, a partir del próximo día 19, no cuenta con una escoleta para poder llevar a los niños pequeños es la consecuencia de una negligencia institucional y política.

El sindicato que representa a los trabajadores exige una solución inmediata a los responsables políticos y, al mismo tiempo, se reclama que sea el propio Ayuntamiento, como ocurre en otros municipios, el que se haga cargo de la gestión de la escoleta. “La responsabilidad de esta situación es únicamente del Ayuntamiento de Valldemossa y la solución también está en sus manos. El Consistorio es el responsable de garantizar a las familias, niños y trabajadores la continuidad del servicio público”, denuncia CC OO.

Como solución inmediata y de manera urgente se exige el inicio de una proceso de internalización de la escoleta, de tal manera que se convierta en un servicio “público, estable y gestionado por personal público”, y que de esta forma se garantice unas condiciones laborales dignas y una atención educativa segura y de calidad. “Después de cinco años de incumplimientos pedir comprensión es una burla. Valldemossa no necesita comprensión, necesita responsabilidad, soluciones y compromiso con la educación de los niños.