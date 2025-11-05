Tots-El Pi acusa al alcalde de Pollença de ocultar desde hace un año el proyecto de planta de baterías de litio

La gestión municipal sobre el polémico proyecto de construcción de una planta de baterías de litio en el municipio de Pollença enfrenta al principal grupo de la oposición, Tots-El Pi, con el equipo de gobierno presidido por el socialista Martí March. La coalición liderada por el exalcalde Tomeu Cifre acusa al alcalde de “tener constancia” desde hace un año de la voluntad de una empresa con sede en Sevilla de habilitar el citado proyecto en suelo rústico y califica de “falsa” la afirmación mantenida desde el principio por parte del gobierno municipal PSOE-Més de que había conocido el proyecto a través del Boib. Por contra, el alcalde March ha negado la acusación y ha reiterado este miércoles que el Ayuntamiento “desconocía” el proyecto hasta su publicación en el boletín oficial, ratificando la posición contraria de la institución municipal a la planta, contra la que presentarán alegaciones.

Tots-El Pi afirma que “resulta difícil de creer” que el gobierno municipal desconociese totalmente el proyecto y explica que en una reunión celebrada el lunes entre la empresa promotora, el Ayuntamiento, los vecinos y diferentes entidades del municipio “el principal motivo de descontento del equipo de gobierno fue que, según ellos, no habían sido debidamente informados ni por la empresa ni por la comunidad autónoma ni se hubiese tenido en cuenta la opinión ni la valoracion del Ayuntamiento en ningún caso”.

No obstante, la coalición califica de “falso” que el Ayuntamiento desconociera el proyecto porque, según explica, el 4 de noviembre de 2024 la empresa ‘Aratel Energías Renovables S. L.’ “registró una instancia en el Ayuntamiento solicitando un certificado de compatibilidad urbanística para una planta de baterías” en una parcela del municipio, por lo que “hace un año el Ayuntamiento lo sabía”. Además, añade que el 26 de septiembre de 2025 la conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad del Govern “remitió una comunicación oficial pidiendo un informe municipal dentro del plazo legal de 20 días”. “Todos estos registros, firmados digitalmente y con la trazabilidad completa, demuestran que el Consistorio estaba perfectamente informado y desmienten de manera contundente las palabras del alcalde”, añade Tots-El Pi, que exige “explicaciones públicas inmediatas del alcalde”, así como que se publique toda la documentación recibida sobre este proyecto y se “asuman responsabilidades políticas por esta grave negligencia administrativa e institucional”. A su entender, la realidad “es clara e incuestionable” y que “el equipo de gobierno ha engañado a la ciudadanía o no controla lo que pasa en las áreas del Ayuntamiento”.

El equipo de gobierno, por su parte, niega las acusaciones del primer grupo de la oposición y asegura que el área de Urbanismo “no tuvo ningún registro ni explicación de la empresa hasta finales de septiembre”, algo que “fue reconocido” por la propia promotora, que en primera instancia quiso informar al Govern. El gobierno municipal añade que “no se ha mantenido ninguna reunión sobre el proyecto con el Ayuntamiento”.

El Consistorio asegura que el primer requerimiento recibido por el Govern fue a través de la “comisión de Medio Ambiente” el pasado 20 de septiembre, pero precisa que “debido a la gran cantidad de registros de entrada recibidos”, este caso todavía no se había analizado a principios de octubre, cuando empezaron a conocerse las intenciones de la promotora sobre este proyecto. “En el mismo momento en que la comisión de Medio Ambiente requiere el informe al Ayuntamiento, este se opone al proyecto en esta ubicación”, asegura el gobierno municipal.

En relación al registro de entrada al que hace referencia la oposición, el equipo de gobierno afirma que “no se trata de una solicitud de informe de un proyecto y ni siquiera es la misma empresa”, sino que es una “solicitud de certificado urbanístico que pregunta por la viabilidad que podría tener un proyecto de estas características”. Este certificado “todavía no se ha revisado” debido a la cantidad de documentos de este tipo que llegan cada año al Ayuntamiento, “más de 120”, apunta.

El Consell informa en contra de una planta similar en Inca

Los vecinos de Pollença contrarios a la construcción de la planta de baterías de litio en el municipio tienen un motivo para el optimismo después de que el Consell de Mallorca haya informado de forma desfavorable sobre un proyecto de características similares que pretende ejecutarse en el municipio de Inca, entre la ciudad y el pueblo de Búger, debido a su “impacto territorial y paisajístico”, entre muchos otros motivos que hacen el proyecto incompatible con su ubicación en suelo rústico, ya que contempla elementos propios del suelo urbano o urbanizable, según destaca el informe.

La resolución del servicio de Ordenación del Territorio del Consell añade que el proyecto no define las características de la pantalla acústica prevista en el perímetro de la parcela y considera “insuficiente” la barrera vegetal para corregir el impacto paisajístico. También censura que el estudio de alternativas no haya contemplado otras ubicaciones más próximas al punto de acceso y conexión y considera poco justificado que la línea de evacuación de alta tensión pase por parcelas privadas, condicionando su funcionalidad.