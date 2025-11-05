S’Illot refuerza la restauración del yacimiento talayótico tras sufrir daños vandálicos en una habitación
La intervención busca preservar las estructuras, facilitar la comprensión del conjunto y reforzar su mantenimiento a largo plazo
Durante las últimas semanas se ha llevado a cabo una nueva campaña de restauración en el poblado talayótico de s’Illot, dentro del programa de ayudas del Consell de Mallorca para la recuperación de espacios arqueológicos y paleontológicos en 2025. El proyecto tiene como objetivo continuar con las tareas de conservación y puesta en valor del yacimiento, además de mejorar la experiencia de los visitantes. La intervención busca preservar las estructuras, facilitar la comprensión del conjunto y reforzar su mantenimiento a largo plazo.
Actos vandálicos
Las actuaciones se han centrado especialmente en el Santuario 1 y en la Habitación 18, esta última gravemente afectada por actos vandálicos ocurridos durante 2024. En este espacio, los daños provocaron la destrucción de una columna de más de dos metros de altura que se conservaba en su interior.
- El Consell ordena el derribo de una casa de 250 metros en zona ANEI de máxima protección
- Fires d’Inca 2025: Diez planes para disfrutar de la feria medieval de Inca
- La Tafona de Caimari, sobrepasada por la avalancha de olivas de particulares
- Unos turistas demandan al ayuntamiento de Calvià al romperse una señal de tráfico y caer sobre un menor
- Las máquinas entran en sa Pedruscada de Capdepera para ejecutar la urbanización
- Vecinos del Arenal de Llucmajor abandonan el pleno al negarse la alcaldesa, del PP, a hablarles en castellano
- Fin a una saga de pescadores en Cala Rajada | Joan Fuster, el último de los ‘Pere Andreu’: “He disfrutado de trabajar en el mar, vivir la naturaleza es precioso”
- El profesor de marketing de la UIB, Roger Gotarredona: “El producto local de Mallorca es buenísimo, pero hay que enamorar al cliente”