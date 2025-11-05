S’Illot refuerza la restauración del yacimiento talayótico tras sufrir daños vandálicos en una habitación

Durante las últimas semanas se ha llevado a cabo una nueva campaña de restauración en el poblado talayótico de s’Illot, dentro del programa de ayudas del Consell de Mallorca para la recuperación de espacios arqueológicos y paleontológicos en 2025. El proyecto tiene como objetivo continuar con las tareas de conservación y puesta en valor del yacimiento, además de mejorar la experiencia de los visitantes. La intervención busca preservar las estructuras, facilitar la comprensión del conjunto y reforzar su mantenimiento a largo plazo.

Trabajos en el yacimiento de S'Illot. / Aj

Actos vandálicos

Las actuaciones se han centrado especialmente en el Santuario 1 y en la Habitación 18, esta última gravemente afectada por actos vandálicos ocurridos durante 2024. En este espacio, los daños provocaron la destrucción de una columna de más de dos metros de altura que se conservaba en su interior.