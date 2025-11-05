La reivindicación para reponer una estatua desaparecida en Raixa llega al Defensor del Pueblo

Los vecinos de Palmanyola que desde hace años reivindican la restitución de una antigua figura que desapareció en 2006 de la finca pública de Raixa no se rinden a pesar de la falta de respuesta de la administración. La oficina del Defensor del Pueblo ha aceptado la queja remitida por la Asociación de Vecinos de Palmanyola en la que se denuncia la escasa voluntad del Consell de Mallorca, institución que gestiona la emblemática ‘possessió’ de Bunyola, para recolocar la pequeña estatua que históricamente estaba ubicada en la fuente-cascada de entrada del agua a la finca, desaparecida hace ya casi 20 años después de que durante una intervención de un equipo multidisciplinar de la UIB la pequeña figura de terracota sufriera graves daños y perdiera la cabeza. Unos meses más tarde, lo que quedaba de ella desapareció sin dejar rastro.

Desde entonces, un grupo de vecinos de Palmanyola viene reclamando su restitución “obteniendo siempre la callada por respuesta, ya que desde el departamento de Patrimonio, con la complicidad de la conselleria de Medio Ambiente, se quiso camuflar y desviar la atención para no poner en evidencia la reputación de quienes debían proteger y custodiar el patrimonio”, denuncian en la misiva remitida al Defensor del Pueblo.

La réplica exacta del pastorcillo de Raixa. La figura original desapareció en 2006 sin dejar rastro. / DM

La estatuilla, que el personal de la finca de Raixa denominaba el ‘bon Jesús’, el ‘querubino’ o el ‘pastorcillo’, coronaba la fuente-cascada de entrada del agua “mirando al cielo” para agradecer la llegada del agua a Raixa desde la finca de Pastoritx, en Valldemossa. Actualmente, en su lugar se ha colocado una rejilla con dos postes que “alteran el conjunto y la morfología de su estado natural, afectando al paisaje y a la iconografía histórico-artística de su conjunto”, denuncian los vecinos, que exigen la retirada de la rejilla y la reposición de la estatuilla después de la elaboración de una réplica. Como mal menor, aceptarían que se instalase un panel para explicar la existencia de este elemento y que no quede en el olvido.

El colectivo vecinal denuncia también que tanto los accesos como los caminos adyacentes de Raixa se están privatizando. “Los altos funcionarios del Consell se quieren hacer suya la finca pública”, lamentan. Además, añaden que los jardines “han devenido en una decadencia acuciante” desde la desaparición de la pequeña figura de terracota.

El año pasado, miembros de la AAVV de Palmanyola decidieron reponer por su cuenta una réplica de la pequeña estatua en su lugar original en la finca pública de Raixa, aunque fue retirada pocos días después por los responsables de la ‘possessió’. También habían colocado un panel informativo sobre la figura que reproducía el formato de la cartelería existente en Raixa. La polémica en torno a la figura del pastorcillo también llegó a los tribunales después de que el Consell se negara a aceptar una reproducción de la estatua entregada por los vecinos de Palmanyola, que presentaron un recurso contra la denegación. No obstante, la sentencia defendió el derecho de la institución insular de no reponer la réplica.