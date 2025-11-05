El primer derribo de hoteles en Calvià del siglo XXI es inminente: el Teix y el Colón serán historia a partir de este viernes

El Día D de una de las grandes operaciones urbanísticas de esta legislatura en Calvià ya se conoce. Tras una larga gestación administrativa, el Ayuntamiento empezará este viernes la demolición del hotel Teix de Magaluf, cerrado desde hace años, y del hostal Colón de Peguera. Será el primer derribo de estas características que se hace en el municipio en este siglo, después del que se hizo con el Atlantic en tiempos de la alcaldesa Margarita Nájera. El objetivo del gobierno municipal de PP y Vox es recuperar estos espacios para la ciudadanía.

El alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual (PP), aprovechó el escenario de la World Travel Market de Londres para dar a conocer la fecha de inicio de las labores de demolición, ante los numerosos medios allí presentes. Está previsto que la presidenta del Govern, Marga Prohens, acuda al municipio el viernes para presenciar esos trabajos.

«Con estos derribos entramos de lleno en la renovación de zonas maduras del municipio, son las primeras demoliciones en Calvià en lo que va de siglo», enfatizó Amengual, quien destacó que, con esta actuación, se pretende “recuperar terreno para uso público, espacios útiles para residentes y visitantes”.

“Es un paso en nuestra determinación de conjugar turismo y sociedad civil de Calvià. Y es un inmejorable uso de los fondos públicos. Toda acción debe repercutir en los residentes. Es la forma de conseguir un turismo sostenible», manifestó.

Seis millones de euros

El coste de la adquisición y demolición de los inmuebles asciende a 6 millones de euros aportados en gran parte por fondos Next Generation. De esa cantidad total, 4,3 millones corresponden a la operación del Teix, que no ha estado exenta de dificultades. En los bajos hay un pub mítico de Magaluf, abierto desde hace décadas, el Prince William, cuyo propietario no ha llegado a un acuerdo con el Ayuntamiento.

Al menos, así se infiere de una publicación publicada hace unos días en sus redes sociales, en que este negocio informaba de que cerraría a partir de este lunes, pero con la voluntad de reabrir en diciembre.

El Prince William, anexo al Teix, en Magaluf / Juan Luis Iglesias

“Lamentamos la forma en que el Ayuntamiento de Calvià ha gestionado la situación, pero, por desgracia, no podemos hacer nada al respecto. El cierre es necesario por motivos de salud y seguridad. […] Nuestro objetivo es reabrir en diciembre y les mantendremos informados sobre la evolución de la situación”, podía leerse en la mencionada publicación del Prince William.

Apuesta estratégica

El gobierno de Calvià ha hecho una fuerte apuesta estratégica por ambos proyectos de reconversión y esponjamiento, al entender que ayudarán a la “regeración urbana y social”, liberando espacios que hasta ahora “contribuían a la degradación visual, ambiental y funcional del entorno”.

El municipio no vivía un derribo así desde el sábado 17 de febrero de 1996. Esa jornada, el hasta ese momento hotel más antiguo de Magaluf, el Atlantic, construido en 1959 en primera línea de playa, voló por los aires, dando lugar a una enorme nube de polvo, entre la expectación de numerosos vecinos que acudieron a presenciar aquella voladura impulsada por el Ayuntamiento de la alcaldesa Margarita Nájera. Años después, ese lugar lo ocuparía la plaza Jacques Sasson y un bar-restaurante.