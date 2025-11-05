El nuevo inspector jefe de la Policía Local, Pere Taberner: “El objetivo es tener monitorizado Manacor en dos años para aumentar la seguridad”

El nuevo inspector jefe de la Policía Local de Manacor, Pere Taberner (Petra, 1972), con 33 años de experiencia en el cuerpo, se marca un objetivo claro: tener monitorizado el municipio en un plazo de dos años para reforzar la seguridad ciudadana. Conoce bien la evolución del pueblo y reconoce que los retos actuales pasan por el crecimiento demográfico, la convivencia cultural y los problemas de tráfico y civismo.

Nuevo jefe de la Policía Local de Manacor. ¿Se lo esperaba?

La vida son circunstancias. No estoy aquí por ganas de mandar. Hasta ahora había sido el responsable de tráfico y, de hecho, me gustaba mucho el trabajo. Pero el jefe que había [Manel Prieto] renunció al cargo y el Ayuntamiento abrió un procedimiento. Se preguntó, a nivel interno, si entre los mandos ejecutivos alguien quería asumir el relevo. Yo me veía con ánimo e ilusión y dije que sí. Creo que se lo debo al municipio y a los compañeros, que estuvieron de acuerdo; y eso es lo que más orgullo me produce.

El trabajo policial en el Manacor de hoy poco tiene que ver con el de hace 25 o 30 años. ¿Diría que el municipio se ha vuelto más complejo desde el punto de vista social?

El problema es el aumento poblacional y la mezcla de culturas. Tampoco quiero criticar a ningún colectivo, pero hay distintas maneras de afrontar la vida, y hay que saber gestionarlo. De todos modos, hemos avanzado mucho en este sentido; recuerdo que cuando entré en la Policía de Capdepera, había vecinos que veían a una persona de color y ya llamaban directamente a la policía. Lo que sí es cierto también es que tenemos problemas de incivismo en general.

¿Cómo se puede corregir?

Potenciando la proximidad, teniendo más presencia en puntos estratégicos, en plazas, tratando de reforzar las noches… De momento, antes de que acabe el año se colocarán las cuatro primeras cámaras de seguridad: en la plaza Ramon Llull de Manacor, en la plaza de ses Verdures, en el paseo de la Sirena de Portocristo y en la zona de aparcamientos de Cala Varques, donde se han venido denunciando casos de robos. A lo largo de 2026 pondremos más, todas las que podamos. El objetivo es que en dos años podamos tener monitorizado el núcleo urbano para aumentar la seguridad ciudadana.

Los problemas de circulación tampoco son ya una cuestión puntual en la ciudad...

Hay rondas donde la circulación ya se complica. Por el paseo Ferrocarril pasan una media de 13.780 vehículos al día en un solo sentido; es decir, que hay que multiplicarlo por dos. Mientras que por la ronda de Felanitx pasan unos 9.700 diarios, también contando solo un sentido de circulación. No creo que sea culpa del Ayuntamiento. Las calles son las mismas, pero los coches por familia han aumentado de forma exponencial. Durante los últimos años hemos hecho lo posible por aumentar las plazas de aparcamiento. En la Vía Portugal las hemos duplicado hasta alcanzar 170. En algunas calles laterales hemos empezado a pintar en espiga, para que quepan más.

¿Cuántos accidentes se contabilizan de media al día dentro de la zona urbana?

En Manacor se producen unos cinco accidentes al día de media. En 2024 se contabilizaron unos 1.200 y este año ya llevamos cerca de 900. Estamos perdiendo muchos valores, también en lo que respecta a la conducción. Por eso, entre otras cosas, es necesario volver a poner en marcha un parque móvil para la educación vial, tal y como teníamos hace unos años.

¿Dónde están los principales puntos negros?

Los problemas existen y se notan sobre todo en los espacios donde hay paradas de autocares, en la estación o en el molí d’en Polit, donde al final habrá que acabar instalando semáforos con pulsador. Otro punto negro que corregiremos pronto será el del tramo final de las avenidas, donde ya no se permitirá girar a la izquierda hacia el Serralt y la ronda del Port, sino que se tendrá que girar a la derecha. O bien girar antes también a la derecha por la calle Joan Miró hacia la rotonda. Los accesos al IES Manacor también se cerrarán en la ronda de Felanitx.

¿Las multas de las cámaras ZPR llegan a los infractores?

Las cámaras de la ZPR (Zona de Prioridad para Residentes) funcionan perfectamente y las multas llegan y se pagan. Es evidente que la gente cada vez las respeta más.

¿Con cuántos agentes cuenta actualmente la plantilla? ¿Son suficientes?

Actualmente la plantilla está compuesta por 98 agentes, de los cuales 11 son interinos. Son pocos. Pero con la ley actual solo nos permiten cubrir las jubilaciones. Por eso, si vamos creando nuevos departamentos, podremos ir dotándolos de más personal, hasta poder acercarnos a los 150 agentes, que ya sería una cifra más adecuada al volumen de trabajo que requiere un municipio como Manacor.

¿Qué porcentaje femenino hay?

Una docena de policías de la plantilla son mujeres.

La comisaría sigue donde estaba casi 40 años después…

Es un tema que tengo atravesado. Estamos aquí desde que los bomberos se marcharon del parque, en los años 80. La Policía crece y necesitamos un nuevo cuartel. Es cierto que recientemente ha habido una reforma en la que se gastaron 600.000 euros que deben justificarse. Pero ya era pequeño y sigue siéndolo. Una de mis luchas será conseguir una comisaría nueva.