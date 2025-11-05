Los municipios del sur de Tramuntana constatan la estabilidad de las reservas hídricas, pero no bajan la guardia

Los municipios del sur de la Tramuntana —Esporles, Estellencs, Banyalbufar, Puigpunyent, Bunyola, Valldemossa y Deià— trasladaron en una reunión con la Dirección General de Recursos Hídricos un balance de “relativa estabilidad” de las reservas de agua en la zona.

Las corporaciones locales advirtieron, no obstante, de que podrían aplicarse nuevas medidas restrictivas en los próximos meses si en otoño e invierno no se producen lluvias suficientes.

Así lo comunicó tras la reunión el Ayuntamiento de Esporles, que expuso las actuaciones realizadas en su red municipal: detección y reparación de fugas, mejoras en infraestructuras de distribución en el núcleo urbano y alrededores, y gestión de la sequía registrada durante el verano.

El Consistorio señaló que ha ejecutado o iniciado las inversiones previstas en una moción plenaria, entre ellas la renovación de tramos de tubería, la mejora de pozos de extracción y el despliegue de un proyecto de telemetría para contadores de agua.

Según el consistorio, la digitalización progresiva de los contadores comenzará en 2026 con financiación propia y apoyo del Govern balear. La medida busca reforzar el control del consumo y la eficiencia del servicio.