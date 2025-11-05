Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Recursos hídricos

Los municipios del sur de Tramuntana constatan la estabilidad de las reservas hídricas, pero no bajan la guardia

Los ayuntamientos de esta zona de Mallorca advirtieron de que podrían aplicarse nuevas medidas restrictivas en los próximos meses si en otoño e invierno no se producen lluvias suficientes

Reunión entre municipios de la Tramuntana y Recursos Hídricos

Reunión entre municipios de la Tramuntana y Recursos Hídricos / DM

Redacción Part Forana

Los municipios del sur de la TramuntanaEsporles, Estellencs, Banyalbufar, Puigpunyent, Bunyola, Valldemossa y Deià— trasladaron en una reunión con la Dirección General de Recursos Hídricos un balance de “relativa estabilidad” de las reservas de agua en la zona.

Las corporaciones locales advirtieron, no obstante, de que podrían aplicarse nuevas medidas restrictivas en los próximos meses si en otoño e invierno no se producen lluvias suficientes.

Así lo comunicó tras la reunión el Ayuntamiento de Esporles, que expuso las actuaciones realizadas en su red municipal: detección y reparación de fugas, mejoras en infraestructuras de distribución en el núcleo urbano y alrededores, y gestión de la sequía registrada durante el verano.

El Consistorio señaló que ha ejecutado o iniciado las inversiones previstas en una moción plenaria, entre ellas la renovación de tramos de tubería, la mejora de pozos de extracción y el despliegue de un proyecto de telemetría para contadores de agua.

Noticias relacionadas y más

Según el consistorio, la digitalización progresiva de los contadores comenzará en 2026 con financiación propia y apoyo del Govern balear. La medida busca reforzar el control del consumo y la eficiencia del servicio.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Consell ordena el derribo de una casa de 250 metros en zona ANEI de máxima protección
  2. Fires d’Inca 2025: Diez planes para disfrutar de la feria medieval de Inca
  3. La Tafona de Caimari, sobrepasada por la avalancha de olivas de particulares
  4. Unos turistas demandan al ayuntamiento de Calvià al romperse una señal de tráfico y caer sobre un menor
  5. Las máquinas entran en sa Pedruscada de Capdepera para ejecutar la urbanización
  6. Vecinos del Arenal de Llucmajor abandonan el pleno al negarse la alcaldesa, del PP, a hablarles en castellano
  7. Fin a una saga de pescadores en Cala Rajada | Joan Fuster, el último de los ‘Pere Andreu’: “He disfrutado de trabajar en el mar, vivir la naturaleza es precioso”
  8. El profesor de marketing de la UIB, Roger Gotarredona: “El producto local de Mallorca es buenísimo, pero hay que enamorar al cliente”

Los municipios del sur de Tramuntana constatan la estabilidad de las reservas hídricas, pero no bajan la guardia

Los municipios del sur de Tramuntana constatan la estabilidad de las reservas hídricas, pero no bajan la guardia

El primer derribo de hoteles en Calvià del siglo XXI es inminente: el Teix y el Colón serán historia a partir de este viernes

El primer derribo de hoteles en Calvià del siglo XXI es inminente: el Teix y el Colón serán historia a partir de este viernes

Campanet recupera tres elementos patrimoniales históricos del municipio

Campanet recupera tres elementos patrimoniales históricos del municipio

El nuevo inspector jefe de la Policía Local, Pere Taberner: “El objetivo es tener monitorizado Manacor en dos años para aumentar la seguridad”

El nuevo inspector jefe de la Policía Local, Pere Taberner: “El objetivo es tener monitorizado Manacor en dos años para aumentar la seguridad”

La reivindicación para reponer una estatua desaparecida en Raixa llega al Defensor del Pueblo

La reivindicación para reponer una estatua desaparecida en Raixa llega al Defensor del Pueblo

Día de la Persona Cuidadora 2025: Mans a les Mans reclama más apoyo y reconocimiento para las personas cuidadoras

Día de la Persona Cuidadora 2025: Mans a les Mans reclama más apoyo y reconocimiento para las personas cuidadoras

El fútbol calvianer llora la marcha de Toni Tugores

El fútbol calvianer llora la marcha de Toni Tugores

Crisis de basuras en Llucmajor: Los vecinos de Puig de Ros protestan tras una semana sin recogida de residuos

Crisis de basuras en Llucmajor: Los vecinos de Puig de Ros protestan tras una semana sin recogida de residuos
Tracking Pixel Contents