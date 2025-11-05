Memoria democrática
Entregan a la familia los restos de Bartomeu Fornés Bordoy, asesinado en 1936
Su único hijo ha estado presente en el emotivo acto celebrado en el cementerio de Pollença, donde la víctima del fascismo ha sido enterrada dignamente junto a su esposa
El cementerio municipal de Pollença ha acogido este miércoles un acto muy emotivo en el que se han entregado a la familia los restos de Bartomeu Fornés Bordoy, asesinado por los fascistas en el cementerio de Son Coletes de Manacor el 27 de agosto de 1936 a los 40 años de edad.
Los restos mortales de esta víctima del golpe de Estado franquista fueron exhumados en la fosa común del cementerio de Manacor durante la tercera campaña de excavación, en el año 2023, y pudieron ser identificados con éxito a partir de una muestra ósea comparada con una muestra de ADN de su hijo, que sigue con vida y este miércoles ha podido asistir al acto de entrega de los restos de su padre. La identificación de Bartomeu Fornés pudo confirmarse el pasado mes de mayo junto a la de otras víctimas republicanas como el hermano de Aurora Picornell, cuyos restos también aparecieron en el cementerio de Son Coletes.
El acto celebrado en el cementerio de Pollença ha contado con los miembros de la familia de Bartomeu Fornés, especialmente su hijo, acompañado por su esposa, sus cuatro descendientes y sus nietos. Con la emoción a flor de piel, la familia de Bartomeu Fornés ha podido enterrarle de forma digna junto a su esposa, que reposa en el camposanto ‘pollencí’ desde hace ya muchos años. El acto ha contado con la presencia de las autoridades municipales y representantes del Govern, así como una gran cantidad de vecinos y vecinas del municipio.
Bartomeu Fornés nació en Manacor en 1896 y, en 1936, durante el desembarco de Bayo, se refugió con su familia en una casa de campo. Allí resultó herido y fue trasladado al hospital. Días después, el 27 de agosto, fue detenido y asesinado en Son Coletes, a la edad de 40 años. Días antes, el 19 de agosto, mataron a su padre. Bartomeu Fornés residía en Manacor junto a su mujer y su único hijo. Al quedarse viuda, su esposa se trasladó a Pollença, su pueblo natal.
