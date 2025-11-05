Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Dependencia

Día de la Persona Cuidadora 2025: Mans a les Mans reclama más apoyo y reconocimiento para las personas cuidadoras

El 73% de las personas cuidadoras en Baleares son mujeres, por ello, la entidad exige un cambio estructural en el sistema de cuidados

VÍDEO | Día de la Persona Cuidadora 2025: Mans a les Mans reclama más apoyo y reconocimiento para las personas cuidadoras

VÍDEO | Día de la Persona Cuidadora 2025: Mans a les Mans reclama más apoyo y reconocimiento para las personas cuidadoras

Mans a les Mans

Rosa Ferriol

Rosa Ferriol

Algaida

Este 5 de noviembre se conmemora el Día de la Persona Cuidadara, por ello, la Associació de Persones Cuidadores Mans a les Mansquiere aprovechar la efeméride para reconocer “la labor invisible de las personas cuidadoras” y reclamar a las administraciones la mejora de los recursos y servicios. El manifiesto exige que se adopte el modelo de “municipio cuidador”, entendido como aquel que acompaña, escucha, genera redes de apoyo y sitúa la vida en el centro de las políticas públicas. En este sentido, la asociación propone crear espacios de respiro, formación y reconocimiento para las personas cuidadoras.

El manifiesto reconoce también “la labor esencial” que realizan miles de personas que cuidan de otras en situación de dependencia, diversidad funcional o vulnerabilidad, muchas veces en silencio y sin los recursos necesarios. La entidad ha querido poner de relieve que los cuidados son “el fundamento invisible que sostiene el bienestar de nuestra sociedad” y lamenta que continúan recayendo “de manera desproporcionada” sobre las mujeres. El 73% de las personas cuidadoras de dependencia son mujeres, una cifra que evidencia una desigualdad estructural que, según la asociación, “es urgente transformar”.

Actualmente, más de 14.800 personas reciben apoyo del sistema público de dependencia en las islas, pero más de 19.000 siguen a la espera de una valoración, algunas desde hace más de un año. Esta demora, alertan, “vulnera el derecho a una atención digna y efectiva y demuestra las carencias estructurales del sistema de cuidados”.

Cuidadoras informales

El manifiesto también subraya el valor económico y social del trabajo de las cuidadoras informales, que en su mayoría son familiares. Su dedicación permite a la administración ahorrar millones de euros cada año, ya que asumen funciones que requerirían una inversión pública mucho mayor. No obstante, la asociación denuncia que “este ahorro no puede justificar la falta de reconocimiento, de apoyo ni de derechos”, recordando que “cuidar no debe ser sinónimo de renunciar”.

Noticias relacionadas y más

Mans a les Mans advierte que la sociedad “no está preparada para afrontar los cuidados que exige el envejecimiento”. En Baleares, un 17% de la población supera los 65 años, mientras que solo el 13% tiene menos de 12, un cambio demográfico que reclama, según la entidad, “una respuesta institucional a la altura del reto”.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Consell ordena el derribo de una casa de 250 metros en zona ANEI de máxima protección
  2. Fires d’Inca 2025: Diez planes para disfrutar de la feria medieval de Inca
  3. La Tafona de Caimari, sobrepasada por la avalancha de olivas de particulares
  4. Unos turistas demandan al ayuntamiento de Calvià al romperse una señal de tráfico y caer sobre un menor
  5. Las máquinas entran en sa Pedruscada de Capdepera para ejecutar la urbanización
  6. Vecinos del Arenal de Llucmajor abandonan el pleno al negarse la alcaldesa, del PP, a hablarles en castellano
  7. Fin a una saga de pescadores en Cala Rajada | Joan Fuster, el último de los ‘Pere Andreu’: “He disfrutado de trabajar en el mar, vivir la naturaleza es precioso”
  8. El profesor de marketing de la UIB, Roger Gotarredona: “El producto local de Mallorca es buenísimo, pero hay que enamorar al cliente”

El nuevo inspector jefe de la Policía Local, Pere Taberner: “El objetivo es tener monitorizado Manacor en dos años para aumentar la seguridad”

El nuevo inspector jefe de la Policía Local, Pere Taberner: “El objetivo es tener monitorizado Manacor en dos años para aumentar la seguridad”

La reivindicación para reponer una estatua desaparecida en Raixa llega al Defensor del Pueblo

La reivindicación para reponer una estatua desaparecida en Raixa llega al Defensor del Pueblo

Día de la Persona Cuidadora 2025: Mans a les Mans reclama más apoyo y reconocimiento para las personas cuidadoras

Día de la Persona Cuidadora 2025: Mans a les Mans reclama más apoyo y reconocimiento para las personas cuidadoras

El fútbol calvianer llora la marcha de Toni Tugores

El fútbol calvianer llora la marcha de Toni Tugores

Crisis de basuras en Llucmajor: Los vecinos de Puig de Ros protestan tras una semana sin recogida de residuos

Crisis de basuras en Llucmajor: Los vecinos de Puig de Ros protestan tras una semana sin recogida de residuos

Dijous Bo 2025: La mayor feria de Mallorca reunirá 300 expositores en 8 kilómetros de muestra en Inca

Dijous Bo 2025: La mayor feria de Mallorca reunirá 300 expositores en 8 kilómetros de muestra en Inca

Calvià invertirá 6,7 millones de euros en la mejora de la calle Punta Ballena dentro de un año

Calvià invertirá 6,7 millones de euros en la mejora de la calle Punta Ballena dentro de un año

La Pureza de María de Manacor es elegida como Escuela Embajadora del Parlamento Europeo

La Pureza de María de Manacor es elegida como Escuela Embajadora del Parlamento Europeo
Tracking Pixel Contents