Día de la Persona Cuidadora 2025: Mans a les Mans reclama más apoyo y reconocimiento para las personas cuidadoras

Este 5 de noviembre se conmemora el Día de la Persona Cuidadara, por ello, la Associació de Persones Cuidadores Mans a les Mansquiere aprovechar la efeméride para reconocer “la labor invisible de las personas cuidadoras” y reclamar a las administraciones la mejora de los recursos y servicios. El manifiesto exige que se adopte el modelo de “municipio cuidador”, entendido como aquel que acompaña, escucha, genera redes de apoyo y sitúa la vida en el centro de las políticas públicas. En este sentido, la asociación propone crear espacios de respiro, formación y reconocimiento para las personas cuidadoras.

El manifiesto reconoce también “la labor esencial” que realizan miles de personas que cuidan de otras en situación de dependencia, diversidad funcional o vulnerabilidad, muchas veces en silencio y sin los recursos necesarios. La entidad ha querido poner de relieve que los cuidados son “el fundamento invisible que sostiene el bienestar de nuestra sociedad” y lamenta que continúan recayendo “de manera desproporcionada” sobre las mujeres. El 73% de las personas cuidadoras de dependencia son mujeres, una cifra que evidencia una desigualdad estructural que, según la asociación, “es urgente transformar”.

Actualmente, más de 14.800 personas reciben apoyo del sistema público de dependencia en las islas, pero más de 19.000 siguen a la espera de una valoración, algunas desde hace más de un año. Esta demora, alertan, “vulnera el derecho a una atención digna y efectiva y demuestra las carencias estructurales del sistema de cuidados”.

Cuidadoras informales

El manifiesto también subraya el valor económico y social del trabajo de las cuidadoras informales, que en su mayoría son familiares. Su dedicación permite a la administración ahorrar millones de euros cada año, ya que asumen funciones que requerirían una inversión pública mucho mayor. No obstante, la asociación denuncia que “este ahorro no puede justificar la falta de reconocimiento, de apoyo ni de derechos”, recordando que “cuidar no debe ser sinónimo de renunciar”.

Mans a les Mans advierte que la sociedad “no está preparada para afrontar los cuidados que exige el envejecimiento”. En Baleares, un 17% de la población supera los 65 años, mientras que solo el 13% tiene menos de 12, un cambio demográfico que reclama, según la entidad, “una respuesta institucional a la altura del reto”.