Campanet recupera tres elementos patrimoniales históricos del municipio

El Ayuntamiento de Campanet ha ejecutado un ambicioso proyecto de recuperación y restauración de elementos patrimoniales emblemáticos del municipio, con el objetivo de "preservar los elementos históricos y enriquecer la oferta cultural y patrimonialdel pueblo", explica la institución municipal. La actuación se ha centrado en tres elementos: la Creu de Terme de Sant Miquel, la Font de Son Garreta y la Creu de Terme del carrer Major.

La Creu de Terme de Sant Miquel está situada junto a la iglesia de Sant Miquel y sufrió graves desperfectos como consecuencia de un fuerte temporal. Los trabajos han consistido en la recuperación y rehabilitación de los fragmentos, su reconstrucción y reposición a su emplazamiento original, devolviendo así este símbolo histórico al paisaje del Pla de Tel.

La Font Son Garreta también ha sido objeto de restauración. / Ajuntament

La fuente de Son Garreta, de gran valor histórico y etnológico, se encontraba muy deteriorada debido al crecimiento de un acebuche cuyas raíces habían dañado la construcción. La actuación municipal ha procedido a retirar el árbol, reconstruir la cueva y el margen anexo, y restaurar la canaleta original que conducía el agua hasta las casas de Son Garreta, así como el abrevadero del Camí Blanc.

Por último, la Creu de Terme del carrer Major presentaba una grieta en el fuste vertical provocada por la expansión de una varilla de hierro colocada en una intervención anterior. Se ha llevado a cabo una intervención de restauración para consolidar la estructura, eliminar los elementos que habían provocado el deterioro y asegurar su conservación futura.

Una imagen de la Creu de Terme del carrer Major de Campanet. / Ajuntament

Estas actuaciones han sido ya ejecutadas por un importe total de 40.571 euros financiados a través de la convocatoria para la mejora de la competitividad y la capacidad de adaptación del territorio de Balears en el ámbito turístico de la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes del Govern en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Con este proyecto, "el Ayuntamiento de Campanet reitera su compromiso con la conservación del patrimonio histórico y cultural, impulsando iniciativas que fortalezcan la identidad local y dinamicen el valor patrimonial del municipio", explica la institución municipal.