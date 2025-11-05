Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Servicios

Bunyola asume la gestión directa del agua en Palmanyola, sa Font Seca y Son Amar

El objetivo que persigue el ayuntamiento es garantizar un servicio de agua eficiente y de calidad para los vecinos, bajo un modelo de gestión pública

Vista de Palmanyola.

Vista de Palmanyola. / DM

Joan Mora

Bunyola

El Ayuntamiento de Bunyola ha asumido desde el 4 de noviembre la gestión directa del servicio de agua potable en las urbanizaciones de Palmanyola, sa Font Seca y Son Amar, un cambio que marca el inicio de una nueva etapa en la administración municipal del suministro. Según informó el consistorio, el proceso de transición se está llevando a cabo de forma ordenada y con plena coordinación entre las distintas administraciones implicadas.

En un comunicado, el Ayuntamiento explicó que los recibos pendientes correspondientes a los meses de julio, agosto, septiembre y octubre se encuentran en proceso de digitalización, y que una vez completado este trámite se informará a los usuarios sobre los plazos y modalidades de pago. El consistorio ha agradecido la comprensión y colaboración de los vecinos durante este período de ajuste.

La decisión de municipalizar el servicio llega tras un complejo proceso jurídico y administrativo, en el que han intervenido las concesionarias, la Entidad Local Menor (ELM) de Palmanyola y el propio Ayuntamiento. El pasado 13 de octubre tuvo lugar una reunión entre las partes, a la que asistieron sus respectivos servicios jurídicos, para estudiar las posibles vías legales de resolución del contrato anterior.

Servicios legales

El Ayuntamiento ya ha presentado una propuesta jurídica a la ELM de Palmanyola y se encuentra actualmente a la espera de la valoración de sus servicios legales para continuar avanzando “con plena seguridad jurídica y validez administrativa”. En este sentido, el consistorio subraya que toda la información se ha compartido “de forma directa y continua” con las partes implicadas, y reitera su compromiso con la transparencia y la gestión responsable.

Noticias relacionadas y más

El objetivo que persigue el ayuntamiento es garantizar un servicio de agua eficiente y de calidad para los vecinos, bajo un modelo de gestión pública que permita un mayor control de los recursos y una atención más cercana a las necesidades de los abonados. Hasta ahora el servicio era privado.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Consell ordena el derribo de una casa de 250 metros en zona ANEI de máxima protección
  2. Fires d’Inca 2025: Diez planes para disfrutar de la feria medieval de Inca
  3. La Tafona de Caimari, sobrepasada por la avalancha de olivas de particulares
  4. Unos turistas demandan al ayuntamiento de Calvià al romperse una señal de tráfico y caer sobre un menor
  5. Las máquinas entran en sa Pedruscada de Capdepera para ejecutar la urbanización
  6. Vecinos del Arenal de Llucmajor abandonan el pleno al negarse la alcaldesa, del PP, a hablarles en castellano
  7. Fin a una saga de pescadores en Cala Rajada | Joan Fuster, el último de los ‘Pere Andreu’: “He disfrutado de trabajar en el mar, vivir la naturaleza es precioso”
  8. El profesor de marketing de la UIB, Roger Gotarredona: “El producto local de Mallorca es buenísimo, pero hay que enamorar al cliente”

Bunyola asume la gestión directa del agua en Palmanyola, sa Font Seca y Son Amar

Bunyola asume la gestión directa del agua en Palmanyola, sa Font Seca y Son Amar

Entregan a la familia los restos de Bartomeu Fornés Bordoy, asesinado en 1936

Entregan a la familia los restos de Bartomeu Fornés Bordoy, asesinado en 1936

S’Illot refuerza la restauración del yacimiento talayótico tras sufrir daños vandálicos en una habitación

S’Illot refuerza la restauración del yacimiento talayótico tras sufrir daños vandálicos en una habitación

Valldemossa se queda sin escoleta de niños a partir del día 19

Valldemossa se queda sin escoleta de niños a partir del día 19

Tots-El Pi acusa al alcalde de Pollença de ocultar desde hace un año el proyecto de planta de baterías de litio

Tots-El Pi acusa al alcalde de Pollença de ocultar desde hace un año el proyecto de planta de baterías de litio

Los municipios del sur de Tramuntana constatan la estabilidad de las reservas hídricas, pero no bajan la guardia

Los municipios del sur de Tramuntana constatan la estabilidad de las reservas hídricas, pero no bajan la guardia

El primer derribo de hoteles en Calvià del siglo XXI es inminente: el Teix y el Colón serán historia a partir de este viernes

El primer derribo de hoteles en Calvià del siglo XXI es inminente: el Teix y el Colón serán historia a partir de este viernes

Campanet recupera tres elementos patrimoniales históricos del municipio

Campanet recupera tres elementos patrimoniales históricos del municipio
Tracking Pixel Contents