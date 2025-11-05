Bunyola asume la gestión directa del agua en Palmanyola, sa Font Seca y Son Amar

El Ayuntamiento de Bunyola ha asumido desde el 4 de noviembre la gestión directa del servicio de agua potable en las urbanizaciones de Palmanyola, sa Font Seca y Son Amar, un cambio que marca el inicio de una nueva etapa en la administración municipal del suministro. Según informó el consistorio, el proceso de transición se está llevando a cabo de forma ordenada y con plena coordinación entre las distintas administraciones implicadas.

En un comunicado, el Ayuntamiento explicó que los recibos pendientes correspondientes a los meses de julio, agosto, septiembre y octubre se encuentran en proceso de digitalización, y que una vez completado este trámite se informará a los usuarios sobre los plazos y modalidades de pago. El consistorio ha agradecido la comprensión y colaboración de los vecinos durante este período de ajuste.

La decisión de municipalizar el servicio llega tras un complejo proceso jurídico y administrativo, en el que han intervenido las concesionarias, la Entidad Local Menor (ELM) de Palmanyola y el propio Ayuntamiento. El pasado 13 de octubre tuvo lugar una reunión entre las partes, a la que asistieron sus respectivos servicios jurídicos, para estudiar las posibles vías legales de resolución del contrato anterior.

Servicios legales

El Ayuntamiento ya ha presentado una propuesta jurídica a la ELM de Palmanyola y se encuentra actualmente a la espera de la valoración de sus servicios legales para continuar avanzando “con plena seguridad jurídica y validez administrativa”. En este sentido, el consistorio subraya que toda la información se ha compartido “de forma directa y continua” con las partes implicadas, y reitera su compromiso con la transparencia y la gestión responsable.

El objetivo que persigue el ayuntamiento es garantizar un servicio de agua eficiente y de calidad para los vecinos, bajo un modelo de gestión pública que permita un mayor control de los recursos y una atención más cercana a las necesidades de los abonados. Hasta ahora el servicio era privado.