Educación
La Pureza de María de Manacor es elegida como Escuela Embajadora del Parlamento Europeo
La distinción reconoce a los centros educativos comprometidos con la promoción de los valores democráticos, la participación ciudadana y el pensamiento crítico del alumnado
El colegio Pureza de María de Manacor ha sido seleccionado este curso como Escuela Embajadora del Parlamento Europeo, una distinción que reconoce a los centros educativos comprometidos con la promoción de los valores democráticos, la participación ciudadana y el pensamiento crítico del alumnado. El programa, impulsado por la Oficina del Parlamento Europeo en España, tiene como objetivo acercar las instituciones europeas a los jóvenes y fomentar el conocimiento sobre cómo las decisiones de la Unión Europea influyen en la vida cotidiana de las personas.
En el marco de este proyecto, el centro ha recibido la visita de la eurodiputada Alicia Homs, quien ha ofrecido una charla sobre el parlamentarismo europeo y el papel del Parlamento como voz de la ciudadanía europea. Durante el encuentro, el alumnado ha tenido la oportunidad de plantearle preguntas sobre la situación internacional, la vivienda, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la seguridad y otros retos globales actuales.
La jornada ha contado también con la participación de la exalumna y actual teniente de alcalde del Ayuntamiento de Manacor, Núria Hinojosa, que ha querido acompañar al colegio en esta actividad tan significativa, compartiendo el entusiasmo de toda la comunidad educativa, la cual se está implicado mucho en el proyecto.
El alumnado de Educación Infantil y Primaria ha trabajado el conocimiento de los países europeos y valores como la solidaridad, la paz y la cooperación, reforzando así una visión común basada en la ciudadanía europea y el compromiso social. Desde la escuela de la Pureza de María de Manacor, destacan que educar en democracia es esencial para formar ciudadanos críticos, responsables y comprometidos con el futuro de Europa.
