Núria Garcia de MÉS, nueva alcaldesa de Capdepera por el pacto con el PP: “Tras 16 años de gobierno socialista, era necesaria una regeneración de poder”

Ya han pasado dos años de aquel 23 de octubre de 2023, cuando la popular Mireia Ferrer dejó de dirigir en minoría el Ayuntamiento de Capdepera con sus cinco regidores gracias al pacto con MÉS per Capdepera, que con otros cinco concejales, daba estabilidad al Consistorio. Las elecciones de mayo dejaron un triple empate a cinco regidores entre PP, PSOE y MÉS, más otros dos ediles para El Pi. Desde el primer momento, los ecosobiranistas rechazaron un pacto con los socialistas si el exalcalde Rafel Fernández continuaba al frente del PSOE porque "las urnas habían votado un cambio". Así, Mireia Ferrer llegó a la investidura de junio de 2023 con un gobierno en minoría al ser la fuerza más votada. Pese al descuerdo y la desaprobación de MÉS per Mallorca, la formación local selló un pacto con el PP en octubre de ese mismo año. Ahora, dos años, después parece que habrá reconciliación con la directiva ecosoberanista de Palma. "Hay voluntad por ambas partes", asegura Núria Garcia, que el jueves será investida alcaldesa de Capdepera.

¿Qué balance hace de estos dos años de pacto PP-MÉS en Capdepera?

La verdad es que es un balance positivo. Desde el primer momento, tuvimos muy claro que nuestro objetivo era trabajar por Capdepera. Nos focalizamos en mejorar el municipio. Mireia Ferrer y yo hemos trabajo codo con codo y así seguirá siendo hasta final de la legislatura.

Tras 16 años de socialismo con Rafel Fernández, Capdepera necesitaba un cambio. ¿Qué ha ganado el pueblo con vuestro pacto?

Principalmente lo que creo que ha ganado el pueblo es una escucha activa. Hemos intentado ser muy cercanas a la ciudadanía. Empezamos a hacer reuniones barrio por barrio para que cada uno pudiera exponer las necesidades de cada rincón del municipio. No tenemos una varita mágica y es verdad que las cosas no se cambian de un día para otro pero sí que estamos trabajando en ello y las semillas plantadas darán su resultado. Hemos ejecutado el primer carril bici de Capdepera, ya vamos por el segundo. En temas de medio ambiente, que era una de nuestras principales quejas ya que había mucha tala de arbolado, se han empezado a sembrar muchos árboles. Los proyectos se están haciendo desde otra perspectiva. Pese que aún no se note a pie de calle, dará sus frutos.

¿Ha habido un antes y un después tras el pacto?

Fue difícil para MÉS por Capdepera dar el paso, sobre todo, por el tema ideológico. Fueron muchas horas de asambleas, de deliberaciones y debíamos elegir, sin que se me mal interprete, elegir entre lo malo y lo menos malo. Me explico. Si con cinco regidores no entramos a gobernar ahora, ¿cúando lo haremos? Tuvimos que ser pragmáticos y prácticos. Supuso muchas horas de debate y deliberación pero lo hicimos para desencallar la situación en el que se encontraba el Ayuntamiento de Capdepera. Nuestra prioridad siempre ha sido Capdepera y, por ello, el pacto funciona.

A raíz del pacto, hubo ciertos encontronazos con la directiva de MÉS per Mallorca. Dos años después, ¿hay reconciliación?

Estamos en contacto. Hay voluntad por ambas partes y creo que irá bien.

¿El tiempo os ha dado la razón que el pacto entre fuerzas antagónicas era necesario para el bien de Capdepera?

No es tener la razón o no. Evidentemente la directiva de MÉS per Mallorca tiene una visión más global de la situación y nosotros tenemos una visión más local. Las dos partes no dejan de tener su visión pero se dan paso para reconducir la situación.

¿Cómo explicar a un votante de MÉS per Mallorca la necesidad pactar con el PP?

En el pacto de gobernabilidad hay muchas cosas que con un gobierno de izquierdas no hubiéramos sido capaces de conseguir. Tuvimos las líneas rojas muy claras y ha sido positivo tanto para la formación como para el pueblo. Hemos logrado cosas que con el PSOE de antes no hubiésemos logrado. Veníamos de 16 años del gobierno socialista de Rafel Fernández y nosotros considerábamos necesario que hubiera una regeneración de poder. Siempre lo he dicho. Me voy a presentar a dos elecciones como máximo. Necesitas sangre nueva porque si no se queda todo estancado.

¿Qué ha sido lo más duro de estos dos años?

Todo va bien. Lo cierto es que los tempos de la administración son exasperantes. Procedo de la empresa privada y, por ejemplo, si hay alguna baja, en dos días puedes tener a alguien cubriendo la baja. En cambio, en la administración pública todo tiene sus tiempos y sus requisitos. Se entiende pero a veces es demasiado largo. Es lo único que a veces es un poco desesperante cuando quieres hacer muchas cosas.

Núria Garcia tomará la vara de mando en el pleno del jueves. / Biel Capó

¿Y lo positivo?

Entre lo positivo, destacaría que se están haciendo cosas para el municipio, ver a la gente contenta y el agradecimiento de los ciudadanos.

Será la segunda mujer en tener la vara de mando, ¿qué retos tiene en esta segunda parte de la legislatura?

Seguir en la misma línea porque hemos sembrado unas semillas que ahora verán sus frutos. Son proyectos consensuados porque trabajamos de la mano. Otro tema que quiero emprender pese a que la gente es reticente a los cambios circulatorios es que necesitamos un diagnóstico de movilidad porque hay zonas del municipio que necesitan una revisión. También para lograr un municipio más sostenible, es necesario recuperar espacios para los ciudadanos, para las bicicletas y quitar los coches del centro. Otro de los objetivos es que me gustaría tener un diagnóstico de la vivienda en el municipio para ver qué acciones se pueden emprender a nivel municipal y si no es posible, tocar puertas y presionar a instituciones supramunicipales porque la vivienda es uno de los problemas que tiene Balears en general.

¿Y en tema turístico?

A nivel de hotelería, la temporada no ha ido mal. La planta hotelera en general está satisfecha pero es verdad que la oferta complementaria no ha ido todo lo bien que se esperaba. Es un tema difícil. Se han incrementado precios de las estancias. Desde Capdepera hace tiempo que no se promociona el turismo de sol y playa, se busca un turismo más relacionado con el deporte. También ha cambiado la tendencia de la oferta nocturna, ha sido un verano muy tranquilo. No sé si hay un cambio de usos. Nosotros queremos un turismo respetuoso pero es difícil porque requiere una regulación. Soy ecosobiranista y toda la vida he trabajado en hosteleria. Queremos turismo pero no queremos un turismo masificado. No quiero Cala Agulla con 200 turistas cantando y bebiendo en la playa. Es necesario un equilibrio.

¿Cuál es la mayor ilusión de Núria García como la nueva alcaldesa de Capdepera?

Ponerme a trabajar [risas]. Soy muy pragmática. Es cierto que me dicen que necesito mi momento, que necesito el pleno del jueves para el cambio de la vara de mando pero yo solo quiero ponerme a trabajar, estar a pie de calle y escuchar a los ciudadanos. Con los tempos de la administración, un año y medio pasará volando pero al menos quiero poder dejar encarrilado temas para que se puedan emprender en un futuro.