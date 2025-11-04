Dijous Bo 2025: La mayor feria de Mallorca reunirá 300 expositores en 8 kilómetros de muestra en Inca

Inca se prepara para vivir su Setmana Gran del Dijous Bo. La gran feria de Mallorca tendrá lugar el jueves 13 de noviembre. La capital del Raiguer se convertirá por un día en la capital de Mallorca ya que acaparará toda la atención con sus 300 expositores que llenarán ocho kilómetros de muestra. Una de las novedades de la edición de este año es que la exposición de maquinaria agrícola de la Gran Via Colom incluirá también una muestra del sector náutico. Tras ocho años de ausencia, será una oportunidad para disfrutar de pequeñas embarcaciones y del encanto de la actividad náutica.

La presentación del programa del Dijous Bo se ha celebrado en la estación de tren de Inca en un acto cargado de simbolismo ya que este 2025 se ha conmemorado los 150 años de la llegada del ferrocarril a la capital del Raiguer. El alcalde Virgilio Moreno ha destacado que “el tren fue un elemento clave para el desarrollo de Inca y para reforzar su papel como corazón de Mallorca. Esta efeméride nos invita a mirar atrás con orgullo y proyectarnos hacia el futuro con energía y el mismo espíritu de innovación”.

La Setmana Gran del Dijous Bo arranca este viernes a las 20.30 horas con el pregón de Bartomeu Bauçà en el Teatre Principal. El fin de semana estará dedicado a Santa Maria la Major, que es la copatrona de Inca. Así, se celebrarán los últimos foguerons del año durante la revetlla del sábado, día en el que también habrá el correfoc Inc’Fern, el Vermut Fest o el Rally Dijous Bo. El domingo tendrá lugar la XXIV Trobada de Gegants y la misa en honor a Santa Maria la Major. El lunes se inaugurará la exposición filatélica dedicada a los 150 años de la llegada del tren de Inca en el centro parroquial de Santa Maria la Major mientras que el martes se entregarán los Premis Dijous Bo en el Teatre Principal de Inca.

La presentación de los actos ha hecho un guiño a la llegada del tren a Inca hace 150 años. / Aj

Sin ninguna duda, las dos jornadas más esperadas para los inquers e inqueres serán el Dimecres Bo y el Dijous Bo con el mercado payés como gran protagonista, un mercado que llenará las calles de la capital del Raiguer desde las diez de la mañana. No faltará la exposición ganadera, de vehículos, camiones y de maquinaria pesada y agrícola.

Más que una fecha señalada

“El Dijous Bo és mucho más que una fecha señalada. Es el día más esperado del año, aquel en que nuestra ciudad se viste de fiesta, se llena de gente y se convierte en el punto de encuentro de toda Mallorca. Es el día que nos recuerda de dónde venimos, quiénes somos y todo lo que somos capaces de hacer juntos”, ha recordado el alcalde Virgilio Moreno antes de invitar a toda la ciudadanía de la isla a visitar la capital del Raiguer en estos días tan especiales.