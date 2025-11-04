Dijous Bo 2025: Los expositores de barcos vuelven a Inca tras ocho años de ausencia

Finiquitadas las tres ferias previas, Inca ya vislumbra en el horizonte el Dijous Bo, la gran feria otoñal de Mallorca, que desplegará todos sus encantos el próximo 13 de noviembre. De momento, a la espera de la presentación oficial del programa ferial que se llevará a cabo este martes, todavía han trascendido pocos detalles de la llamada ‘Fira de fires’.

No obstante, según ha podido saber este diario, los aficionados al mundo de la náutica ya pueden ir reservando el día porque este año el Dijous Bo les interesará más que nunca. Y es que las muestras de embarcaciones de todo tipo regresarán este año al recinto ferial de la capital del Raiguer después de ocho años de ausencia.

Las exposiciones de barcas se ubicarán en la Gran Via Colom junto a la maquinaria agrícola, que en la edición de este año saldrá reforzada con más presencia de empresas que han confirmado su asistencia. Serán entre un 20 y un 25 por ciento más que el pasado año, lo que se sumará al esperado regreso de las embarcaciones y expositores náuticos.

Este y otros detalles de la gran feria de Inca se harán públicos este martes a partir de las 11 horas, cuando el Ayuntamiento ha convocado a los medios en la calle del Tren para presentar el programa del Dijous Bo 2025.