Detenido en Manacor por amenazar de muerte a un inquilino y cortarle la luz y el agua

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Manacor a un ciudadano marroquí como presunto autor de un delito de coacciones y otro de amenazas, por amenazar de muerte a un inquilino y cortarle la luz y el agua para forzarle a abandonar el domicilio. El mismo hombre ya fue sancionado hace unas semanas por el Govern por alquilar infraviviendas de forma fraudulenta.

El pasado viernes, un habitante de una infravivienda en Manacor denunció en la comisaría de la Policía Nacional que el propietario de su domicilio le había amenazado de muerte por teléfono y le había cortado la luz y el agua durante tres días. Este último no quería que se destapara que hubiera una relación contractual entre ambos, ni que se supiera que había interrumpido los suministros.

La víctima también explicó que se había desprovisto de luz y agua a las demás personas que residen en las infraviviendas durante los mismos tres días, impidiendo el legítimo disfrute de las mismas. La semana anterior, él y otros afectados habían comunicado a la Policía Nacional lo ocurrido. Por ello, el presunto autor de los hechos le recriminó haber destapado el fraude y le amenazó de muerte con expresiones como que iba a beber de su sangre y que le iba a matar.

El Grupo de Extranjería de la Policía Nacional de Manacor se hizo a cargo de la investigación y, tras realizar las diligencias oportunas, localizó al presunto autor. Los agentes, además de conocer el testimonio de la víctima, comprobaron que este vendía bombonas de butano de manera ilícita, ya que no tomaba las medidas de seguridad oportunas.

Por ello, el hombre fue detenido por ser el presunto autor de un delito de coacciones y otro de amenazas.

Semanas atrás, el detenido había sido sancionado por el Govern de les Illes Balears por alquilar infraviviendas de manera ilícita.