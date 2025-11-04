Detenido en Manacor por amenazar de muerte a un inquilino y cortarle la luz y el agua
El hombre fue sancionado hace unas semanas por el Govern por alquilar infraviviendas de forma fraudulenta
Agentes de la Policía Nacional han detenido en Manacor a un ciudadano marroquí como presunto autor de un delito de coacciones y otro de amenazas, por amenazar de muerte a un inquilino y cortarle la luz y el agua para forzarle a abandonar el domicilio. El mismo hombre ya fue sancionado hace unas semanas por el Govern por alquilar infraviviendas de forma fraudulenta.
El pasado viernes, un habitante de una infravivienda en Manacor denunció en la comisaría de la Policía Nacional que el propietario de su domicilio le había amenazado de muerte por teléfono y le había cortado la luz y el agua durante tres días. Este último no quería que se destapara que hubiera una relación contractual entre ambos, ni que se supiera que había interrumpido los suministros.
La víctima también explicó que se había desprovisto de luz y agua a las demás personas que residen en las infraviviendas durante los mismos tres días, impidiendo el legítimo disfrute de las mismas. La semana anterior, él y otros afectados habían comunicado a la Policía Nacional lo ocurrido. Por ello, el presunto autor de los hechos le recriminó haber destapado el fraude y le amenazó de muerte con expresiones como que iba a beber de su sangre y que le iba a matar.
El Grupo de Extranjería de la Policía Nacional de Manacor se hizo a cargo de la investigación y, tras realizar las diligencias oportunas, localizó al presunto autor. Los agentes, además de conocer el testimonio de la víctima, comprobaron que este vendía bombonas de butano de manera ilícita, ya que no tomaba las medidas de seguridad oportunas.
Por ello, el hombre fue detenido por ser el presunto autor de un delito de coacciones y otro de amenazas.
Semanas atrás, el detenido había sido sancionado por el Govern de les Illes Balears por alquilar infraviviendas de manera ilícita.
- El Consell ordena el derribo de una casa de 250 metros en zona ANEI de máxima protección
- Fires d’Inca 2025: Diez planes para disfrutar de la feria medieval de Inca
- La Tafona de Caimari, sobrepasada por la avalancha de olivas de particulares
- Unos turistas demandan al ayuntamiento de Calvià al romperse una señal de tráfico y caer sobre un menor
- Las máquinas entran en sa Pedruscada de Capdepera para ejecutar la urbanización
- Vecinos del Arenal de Llucmajor abandonan el pleno al negarse la alcaldesa, del PP, a hablarles en castellano
- Fin a una saga de pescadores en Cala Rajada | Joan Fuster, el último de los ‘Pere Andreu’: “He disfrutado de trabajar en el mar, vivir la naturaleza es precioso”
- El profesor de marketing de la UIB, Roger Gotarredona: “El producto local de Mallorca es buenísimo, pero hay que enamorar al cliente”