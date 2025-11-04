Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Crisis de basuras en Llucmajor: Los vecinos de Puig de Ros protestan tras una semana sin recogida de residuos

Las bolsas llevan días acumulándose en los contenedores, lo que ha provocado las quejas de los residentes

Contenedor sin recoger en Puig de Ros.

Contenedor sin recoger en Puig de Ros. / A.G.

Redacción Part Forana

Llucmajor

La crisis de las basuras en las urbanizaciones de Llucmajor sigue haciendo mella. Esta vez han sido los vecinos de Puig de Ros que han levantado su voz en forma de protesta para mostrar su indignación ya que hace una semana que la basura se va acumulando en los alrededores de los contenedores.

Bolsas de basuras, cajas, envoltorios de porexpan, plásticos y cartones dejan un paisaje poco alentador para los vecinos, que vuelven a quejarse porque no pasan los camiones de basura y los residuos forman parte del paisaje de las calles de dicha urbanización desde hace una semana.

Cabe recordar que el Ayuntamiento de Llucmajor lleva dos plenos seguidos llenándose de vecinos de s'Arenal y urbanizaciones descontentos con la gestión del Consistorio tanto por los problemas en la recogida de basuras como por la ausencia de seguridad, sobre todo, en la zona de s'Arenal. 

