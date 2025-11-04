El Consell ordena el derribo de una casa de 250 metros en zona ANEI de máxima protección

El consejo de dirección de la Agència de Defensa del Territori (ADT) del Consell de Mallorca celebrado el viernes ordenó la demolición de una vivienda ilegal en obras que, con una superficie aproximada de 250 metros cuadrados, se estaba ejecutando en una zona calificada como Área Natural de Especial Interés (ANEI) de Alto Nivel de Protección (AANP). La ubicación exacta de esta obra ilegal no ha trascendido porque la ADT no puede ofrecer datos de los casos que tienen un expediente de infracción urbanística abierto para no vulnerar la ley de protección de datos.

Además del derribo de esta construcción en suelo de máxima protección urbanística, la ADT dictó otras diez órdenes de demolición por otras tantas obras ilegales ejecutadas en suelo rústico ubicadas en municipios diferentes. Entre las obras ilegales que fueron objeto de órdenes de derribo figuran tres viviendas y dos piscinas, según los datos difundidos públicamente por la agencia que vela por la disciplina urbanística en suelo rústico de Mallorca.

El caso de la citada vivienda de 250 metros cuadrados en zona ANEI no es el único detectado en los últimos meses por la agencia de Consell. En diciembre de 2024 inició un expediente de infracción urbanística contra los propietarios de una vivienda de 100 metros cuadrados con piscina que se había levantado sin licencia en suelo rústico protegido ARIP de la Serra de Tramuntana, en una finca que contaba únicamente con 8.600 metros cuadrados, cuando la parcela mínima para construir una vivienda unifamiliar en este tipo de suelo es de 50.000 metros. La sanción inicial ascendía a 553.000 euros.

Tal y como publicó este diario, la ADT ordenó recientemente la demolición de otras seis construcción ilegales en la ‘foravila’ de nueve municipios diferentes, con sanciones que suman más de 2,2 millones de euros. Se trata de cuatro viviendas, una piscina y una nave agrícola levantados de forma ilegal. Entre las infracciones detectadas figura la implantación de cuatro autocaravanas en suelo rústico sin ningún tipo de permiso, una práctica cada vez más extendida en el campo de Mallorca y que está directamente vinculada a la crisis habitacional.