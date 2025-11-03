Unos turistas demandan al ayuntamiento de Calvià al romperse una señal de tráfico y caer sobre un menor

Una pareja de turistas de nacionalidad británica demandó al Ayuntamiento de Calvià por el accidente sufrido por su hijo, menor de edad, al que se le cayó encima una señal de tráfico mientras iba caminando por la calle.

Esta familia reclama una indemnización de 250 mil euros, que el Ayuntamiento no está dispuesta a aceptar, ya que únicamente pretende pagar 809 euros, que es la cifra que suma la factura del hospital y del taxi con el que regresaron de vuelta al hotel. Ante esta situación será un juez el que determine que indemnización le corresponde al menor.

Los hechos ocurrieron en plena temporada turística del año 2022. La familia estaba hospedada en un hotel de la zona de ocio de Calvià. Alrededor de las once de la noche los padres y el menor regresaban al hotel. Cuando iban caminando por la acera, de pronto, la base de la señal de tráfico se rompió, con la mala fortuna de que golpeó la cabeza del menor, que quedó tendido en el suelo.

Los padres avisaron a una ambulancia, que debido al tipo de lesión y al estado del niño, se acordó que lo más prudente era trasladarlo a un centro hospitalario. Allí le realizarían las pruebas porque el golpe había sido en la cabeza.

Al final la lesión no fue tan grave, ya que el golpe le produjo únicamente un chinchón en la cabeza, sin ningún otro tipo de lesión interna. Los médicos consideraron que no era necesario que la víctima quedara hospitalizada y acordaron que podía regresar al hotel. Los padres tuvieron que abonar la factura de la atención sanitaria, que alcanzó la cifra de 779 euros.

La misma noche del accidente la Policía Local de Calvià acudió al lugar de los hechos y elaboró un atestado sobre lo ocurrido. Los agentes se entrevistaron, primero con un testigo y después con el padre del menor. El turista confirmó que previamente se había dado cuenta de que la señal, que indicaba un paso de peatones, estaba inclinada, pero que en el momento de pasar su hijo, se rompió y golpeó al menor.

La misma versión de lo ocurrido la detalló el primer testigo, que era un empleado del hotel que casualmente en el momento de los hechos se encontraba en el exterior del establecimiento. Este trabajador señaló que hacía mucho tiempo que la señal estaba inclinada y no existía ninguna señalización de advertencia.

La Policía Local también constató el mal estado de la acera, ya que presentaba algunas zonas levantadas. Ello explicaría que la señal estuviera inclinada y más tarde se partiera en su base, provocando el accidente del joven turista.

Después del informe de la Policía, los servicios de mantenimiento del municipio realizaron una reforma urgente en la acera donde se produjo este accidente.

Los padres del menor herido presentaron inicialmente una reclamación patrimonial frente al propio Ayuntamiento de Calvià, que dispone de una póliza de seguros para cubrir este tipo de accidentes. El Consistorio reconoció la parte de la culpa que le correspondía, ya que era su responsabilidad mantener en buen estado la acera y las señales de tráfico.

Sin embargo, lo que no está dispuesto a aceptar el Ayuntamiento es la indemnización que reclama la familia británica, que alcanza los 250 mil euros, sobre todo porque no se ha presentado ningún informe médico que constate qué tipo de lesiones graves sufrió el menor quien, por otra parte, recibió el alta la misma noche del accidente.

El Ayuntamiento ha pedido un informe al Consell Consultiu para que le asesore ante esta demanda que está planteando esta familia de turistas. El informe le da la razón, y si bien es cierto que se reconoce que los visitantes tienen derecho a recibir una indemnización por el accidente con la señal de tráfico, en ningún caso será tan alta como la que se reclama.

El Consultiu aconseja pagar la factura del hospital y el ticket del taxi. Se considera que no se puede indemnizar por unas lesiones que no se han acreditado.

En cualquier caso el dictamen jurídico no es vinculante. Será el juez el que determine la cuantía de la indemnización.