Ses Salines inicia la reforma de la calle Gabriel Roca de la Colònia de Sant Jordi

El Ayuntamiento de Ses Salinesha iniciado esta semana las obras de mejora integral de la calle Gabriel Roca, en la Colònia de Sant Jordi, en el tramo comprendido entre la calle Major y la calle Dofí. El proyecto, adjudicado por un importe de 416.131 euros, tiene un plazo de ejecución de cuatro meses y supondrá "una actuación importante para modernizar esta vía, mejorar su funcionalidad y reforzar su seguridad y accesibilidad", explica el Consistorio.

Las obras incluyen la mejora del drenaje y el sistema de pluviales, uno de los puntos prioritarios para evitar acumulaciones de agua en episodios de lluvia intensa, así como un embellecimiento general de la zona, con la renovación del pavimento y la adaptación del alumbrado público.

Otro de los aspectos clave del proyecto es la eliminación de barreras arquitectónicas, ya que las aceras pasarán de un ancho de 1,25 metros a 2,25 metros, lo que permitirá una mejor circulación de peatones y garantizará la accesibilidad para personas con movilidad reducida.

El alcalde de Ses Salines, Guillem Mas, ha destacado que "esta actuación forma parte de nuestro compromiso con la mejora de la Colònia y la modernización de sus calles. Es una obra que no solo mejora este espacio público, sino que también lo hace más seguro, más agradable y más accesible para todos".