El sector agrario de Baleares podría reducir hasta un 16 % sus emisiones de gases invernadero

El sector agrario mallorquín podría reducir hasta un 16 % sus emisiones de gases de efecto invernadero en los próximos cinco años mediante medidas de eficiencia energética, mejor gestión de fertilizantes y estiércol e implantación de energías renovables, según un estudio impulsado por Mallorca Rural.

El informe, presentado este lunes y cofinanciado por fondos europeos Feader, el Ministerio de Agricultura y la Conselleria de Agricultura, ha analizado una muestra de 30 explotaciones agrarias distribuidas por toda la isla, representativas de distintos tipos productivos —horticultura, viña, ganadería y frutos secos— ubicadas principalmente en el Pla y el Raiguer. El diagnóstico concluye que la maquinaria agrícola es la principal fuente de emisiones, seguida del uso de refrigerantes, la ganadería y los fitosanitarios.

Aun así, el sector agrario balear solo representa el 2,8 % de las emisiones totales de las Islas Baleares, pese a gestionar más de la mitad del territorio no urbanizado y desempeñar un papel esencial en el mantenimiento del paisaje, la soberanía alimentaria y la lucha contra la desertificación.

El estudio destaca también el potencial de la agricultura regenerativa y la capacidad de las explotaciones agrarias para actuar como sumideros de carbono, abriendo la puerta a modelos de compensación de emisiones de otros sectores de la economía insular.

El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, ha valorado positivamente los resultados y ha subrayado que "el sector primario es parte de la solución climática". "Nuestras explotaciones contribuyen muy poco a las emisiones, pero realizan una labor decisiva para proteger el territorio, fijar CO₂ y garantizar alimentos de proximidad", ha afirmado.

Simonet ha añadido que la Conselleria continuará apoyando al sector en su transición energética y tecnológica, con ayudas para incorporar maquinaria más eficiente, ampliar el autoconsumo renovable e impulsar prácticas que permitan "producir más con menos impacto".

Diagnóstico

Por su parte, el vicepresidente de Mallorca Rural, Jordi Mora, ha destacado la utilidad del diagnóstico como punto de partida para acceder a nuevas líneas de inversión: "Las explotaciones mallorquinas ya están dando pasos importantes hacia la sostenibilidad y ahora cuentan con una base técnica sólida para seguir avanzando. El sector tiene una oportunidad real para generar ingresos a través de la valorización ambiental y la circularidad".

Las conclusiones del estudio se integrarán en las futuras estrategias de descarbonización agraria y adaptación al cambio climático en las Islas Baleares, reforzando el papel del sector agrario como actor clave en un modelo económico más resiliente y bajo en carbono.