Sant Llorenç des Cardassar quiere ser el pueblo Ferrero Rocher esta Navidad

Sant Llorenç des Cardassar ha sido el pueblo elegido para representar a las Islas Baleares en la la 12ª edición del concurso 'Juntos brillamos más', de Ferrero Rocher.

En esta edición participan por primera vez 17 pueblos, que competirán como embajadores de sus comunidades autónomas. Con la iniciativa, la marca italiana quiere llevar su luz a cada rincón del país, poniendo en valor patrimonio, tradiciones y talento local.

“La belleza de España está en su diversidad… queremos destacar a todas las regiones del país y llevar la luz de Ferrero Rocher a los rincones de España”, ha señalado Franco Martino, director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Ferrero Ibérica.

Premio

La iniciativa de Ferrero Rocher busca llevar la magia de la Navidad a todos los rincones de España.

'Juntos Brillamos Más' se ha consolidado como una iniciativa de gran impacto social y mediático, despertando ilusión en cada municipio. Este impacto va más allá del orgullo local, convirtiéndose en un motor tangible para el turismo y la visibilidad.

Es un legado que la marca construye año tras año: en doce ediciones, Ferrero Rocher ha iluminado a más de 10 pueblos con miles de kilómetros de luz y muchísima ilusión compartida. Ese es el premio: el pueblo ganador será iluminado por Ferrero Rocher en Navidad. Se trata de una instalación luminosa que activa terrazas, anima escaparates y llena de vida las tardes de invierno.

También proyectará el nombre de Sant Llorenç —y por extensión, de Mallorca— en medios de todo el país.

Pueblos participantes

Albaida (Valencia, Comunidad Valenciana)

Altafulla (Tarragona, Catalunya)

A Guarda (Pontevedra, Galicia)

Balmaseda (Vizcaya, País Vasco)

Bullas (Murcia)

Cómpeta (Málaga, Andalucía)

Consuegra (Toledo, Castilla-La Mancha)

Cudillero (Asturias)

Fuente del Maestre (Badajoz, Extremadura)

Graus (Huesca, Aragón)

Medina de Pomar (Burgos, Castilla y León)

San Vicente de la Barquera (Cantabria)

Sant Llorenç des Cardassar (Mallorca, Islas Baleares)

Santo Domingo de la Calzada (La Rioja)

Tejeda (Gran Canaria, Islas Canarias)

Torrelaguna (Madrid)

Viana (Navarra)

Pueblos participantes en 'Juntos brillamos más' de Ferrero Rocher / Ferrero Rocher

Calendario de la competición

Fase 1: Votación popular para elegir los 5 pueblos que avanzan. Fase 2: Nueva votación; se elimina el pueblo con menos apoyo. Fase 3: Votación y otra eliminación. Fase 4 (Final): Duelo entre los dos finalistas.

El anuncio del pueblo ganador será el 15 de diciembre.

Es imprescindible el apoyo de los vecinos porque en cada fase vuelve a empezar y cada apoyo cuenta.

Cómo votar (y cómo ayudar desde casa)

Entra en la web oficial de Ferrero Rocher y busca la sección de votaciones.

Selecciona Sant Llorenç des Cardassar como tu pueblo favorito.

como tu pueblo favorito. Comparte el enlace en grupos de WhatsApp, redes sociales y asociaciones locales. La unión hace la luz.