Sale a la luz un tramo del antiguo camino de acceso a la Inca medieval

Las obras de mejora urbana que está llevando a cabo el Ayuntamiento de Inca en diferentes calles del centro histórico han sacado a la luz un pequeño tramo de lo que parece ser un antiguo camino medieval construido con grandes losas de piedra. El hallazgo se ha producido en la calle Salut, que es una continuidad de la calle de can Valella donde, según los historiadores, confluían las vías procedentes de los pueblos de Llubí y Sineu.

“Parece que es el camino de entrada a la vila medieval”, explica el regidor de Urbanismo del Ayuntamiento de Inca, Andreu Caballero, respecto a la aparición de este tramo de una antigua calle. El aspecto que ofrece la vía que ha aflorado del subsuelo recuerda al de los caminos romanos, formados por grandes losas por las que pasaban los carruajes. De hecho, según destaca Caballero, la antigua calle que ha sido descubierta en Inca deja entrever algunas marcas que dejaron las ruedas de los carros que pasaron por encima durante mucho tiempo, tal y como ocurre en conocidos yacimientos arqueológicos como Pompeya (Nápoles). No obstante, en el caso de la calle de Inca, las primeras estimaciones apuntan a que el tramo de la vía pertenecería a los siglos XIV o XV, por lo que formaría parte de la época medieval.

Otra perspectiva de la antigua calle medieval. / Ajuntament

El trozo de calle que ha salido a la luz sería la parte central del antiguo camino. Los laterales ya habrían desaparecido como consecuencia del desarrollo urbano. El hallazgo de esta calle medieval ha condicionado en parte el desarrollo de las obras que lleva a cabo el Ayuntamiento en esta zona y que forman parte de un proyecto de mejora urbana en siete calles del casco antiguo ubicadas en el entorno del Mercat Cobert y la plaza de Santa Maria la Major y que está financiado por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana por 1,4 millones de euros.

El regidor Caballero explica que, a pesar del hallazgo, las obras seguirán adelante. Ante la previsión de que aparecieran restos arqueológicos, el proyecto ya contaba con un control arqueológico liderado por la técnica Magdalena Sastre. Una vez descubierto el tramo de calle medieval se han puesto en marcha las tareas de documentación y se ha avisado también a los técnicos del departamento de Patrimonio del Consell de Mallorca. El siguiente paso será proteger el vestigio histórico con una malla geotextil y posteriormente, una vez documentados los restos y realizados los informes pertinentes, volverán a cubrirse, según explica el responsable municipal de Urbanismo.

Exposición de piezas islámicas

A poca distancia de la calle en la que ha aflorado parte del camino medieval ya se produjeron importantes hallazgos arqueológicos. Cabe recordar que en 2023 fueron descubiertos en la calle Rector Rayó diversos pozos en cuyo interior había fragmentos de cerámica de los que una parte son de época islámica.

En total, se rescataron unos 20.000 fragmentos de cerámica. Algunas piezas han posido ser reconstruidas y participarán en una exposición que se inaugurará este jueves 6 de noviembre en el Museo del Calçat i de la Indústria con el objetivo de descubrir la Inca islámica.