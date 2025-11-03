Evento
Calvià impulsa el debate sobre gestión de los espacios verdes urbanos en una jornada técnica
El Ayuntamiento de Calvià y la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos (AEPJP) organizan la primera edición de la Jornada Técnica de Jardinería, según informó ayer el Consistorio. El evento, que tendrá lugar el próximo viernes 28 de noviembre, tiene por lema Retos en la Gestión de la Infraestructura Verde Urbana y pretende ser un foro de debate para compartir conocimientos, experiencias y nuevas estrategias en el manejo de los espacios verdes de pueblos y ciudades. La jornada se desarrollará de 9.15 a 13.00 horas en la Sala Palmanova y tendrá carácter gratuito para las personas interesadas previa inscripción a través de la web de la AEPJP.
