Agricultura
El activista Manel Domènech legó sus tierras para potenciar las semillas autóctonas
La Associació de Varietats Locals de Mallorca acepta la herencia de su socio fallecido y se compromete a mantener vivo su legado en la finca de Son Maiol, en Randa
El activista mallorquín Manel Domènech Bestard, fallecido el pasado mes de mayo a los 72 años de edad, dejó en herencia varias fincas agrícolas de su propiedad a la Associació de Varietats Locals de Mallorca, de la que era un activo socio desde el año 2003 y formó parte de la junta directiva en calidad de vicepresidente durante más de una década. Conocido por su papel activo en numerosas causas propias de los colectivos progresistas como la lucha por la vivienda o la masificación turística y a favor del soberanismo, Manel Domènech, fácilmente reconocible por su larga barba blanca y su inseparable sombrero, también era un ferviente defensor de la agricultura autóctona y de la necesidad de conservar las semillas de las variedades locales.
Tal y como ha adelantado el digital Tot Pla y ha podido confirmar este diario, La entidad Associació de Varietats Locals de Mallorca decidió aceptar el pasado jueves la herencia de Manel Domènech, que ha legado diversas fincas agrícolas en Son Maiol, en la localidad de Randa (Algaida), donde está ubicada la casa en la que sigue viviendo su viuda Carme, y otra parcela agrícola en el municipio de Vilafranca de Bonany. Se trata de diversas fincas en las que destacan cultivos de algarrobos y olivos, entre otras especies, y donde la citada asociación ya había llevado a cabo diversas actividades de poda o injerto.
Fuentes de la asociación que promueve el intercambio, la siembra y el consumo de las variedades locales de los diferentes pueblos de Mallorca han valorado este lunes de forma “muy positiva” el legado de Domènech y se compromenten a “mantenerlo vivo” con las actividades agrícolas de las que el activista fallecido era un firme defensor.
“Nunca tendremos palabras suficientes para agradecer el acompañamiento y la tarea de Manel en nuestra entidad”, escribió la asociación el día de la muerte de Manel Domènech. “Siempre que pudo nos ayudó en las tareas de voluntariado de nuestro proyecto de multiplicación de semillas, su finca Son Maiol de Randa es un espacio donde la biodiversidad cultivada está muy presente, era un gran defensor de las variedades locales y allí lo puso en práctica”, añadía el obituario, que también recorcaba que en la misma finca que ahora gestionará la entidad “hemos hecho una gran cantidad de cursos donde tanto él como Carme siempre nos habían acogido”.
De esta forma, después de su muerte se seguirá cumpliendo el deseo de Manel Domènech a favor de mantener la investigación agraria que garantice la supervivencia de las variedades mallorquinas. Son muchos quienes siguen echando de menos la figura de este luchador en todas las concentraciones y actividades reivindicativas en las que formaba parte.
