Costumari Popular
El novembre i els difunts se’n van junts
felip munar i munar
Avui, diada de Difunts (2)
Avui l’Església dedica els oficis als fidels difunts i prega per la seva entrada al regne celestial. Popularment, el dia d’avui, és anomenat «dia dels morts» o «dia de les ànimes». Es diu que el dia dels morts comença el migdia d’ahir i acaba el migdia d’avui. La commemoració de la festa dels difunts en aquest moment de l’any és molt antiga i generalitzada; ja els antics egipcis la celebraven i d’ells va passar a la resta de cultures mediterrànies. Era molt típic d’aquesta data col·locar a les cases lluminàries amb oli que simbolitzaven les ànimes dels familiars difunts, d’aquí el nom de nit d’ànimes, ja que aquestes lluminàries s’encenien la nit de l’u al dos de novembre.
Els orígens
La coincidència d’aquesta celebració amb el període de la sembra no és casual, sinó que respon a creences i ritus de caràcter màgic que establien una relació entre els difunts i les llavors. Els pobles antics que creien en la resurrecció de les ànimes veien una certa analogia entre l’enterrament dels difunts i la seva resurrecció al cap d’un temps amb el soterrament de les llavors i el seu ressorgiment en espigues plenes de gra i de vida. Fins i tot, les dones eren les encarregades de “prenyar” la terra amb el gra, com un paral·lelisme amb la seva maternitat.
El mes de novembre
Marca un període de trànsit entre la tardor i l’hivern. “Novembre acabat, hivern començat”. El nom li ve del calendari romà, que començava a comptar a partir del març. Els anglosaxons l’anomenen “mes de la sang” per al·lusió al costum de matar –per sant Martí- els porcs, la carn dels quals, salada, adobada o embotida, es consumia durant l’hivern. El dia s’escurça, es fa fosc aviat; és la tardor freda i trista, dels arbres despullats; la natura té aspecte de mort aparent. A mitjan novembre, l’estiuet de sant Martí (11) el temps dona una treva perquè els sembrats puguin arrelar i es puguin fer matances – «Per sant Martí, mata el porc i enceta el vi». Sembrar és enterrar la llavor, que ha de morir per néixer en espiga, preciosa imatge de la vida de Crist.
Sant Martí de Porres (3)
Martí de Porres, conegut com a Fra Escoba (Lima, 9 de desembre de 1579 - 3 de novembre de 1639), va ser un religiós dominic peruà, venerat com a sant per l’Església catòlica. Era membre del Tercer Orde de Sant Domènec i va ser el primer sant mulat d’Amèrica. Es deia que tenia el do de la bilocació i, sense haver sortit mai de Lima, va ser vist a Mèxic, Àfrica, Xina i el Japó, on animava els missioners que es trobaven en dificultats o guaria malalts. Encara que la porta fos tancada o ell estigués tancat a la seva cel·la, entrava a les habitacions dels moribunds per a ajudar-los. Preguntat sobre com ho feia, deia: «Yo tengo mis modos de entrar y salir». També es deia que controlava fets naturals: feia germinar les plantes abans d’hora i els animals obeïen les seves ordres. Una llegenda diu que feia menjar plegats i del mateix plat un gos, un gat i un ratolí, sense que hi hagués cap problema. Del do de la sanació va tenir molts testimonis directes. Quan guaria, solia dir: «Yo te curo, Dios te sana». Altres testimonis afirmaren que l’havien vist levitar mentre pregava, i que llavors no veia ni sentia la resta de gent. També va tenir el do de la vidència, i podia preveure necessitats d’altres persones o per a predir fets de la vida, com el dia de la seva mateixa mort. És el patró universal de la pau; Perú, negres, justícia social (al Perú); malalts, protector dels pobres, barbers, escombraires; intercessió en favor dels animals.
Novembre, el nou mes de les ofertes
Un altre costum que ens ha arribat del calendari comercial Nord-americà és el Black Friday, que marca l’inici de la temporada de compres nadalenques i que consisteix amb importants rebaixes. Als EEUU se celebra el dia després d’Acció de Gràcies, que és el quart dijous de novembre. El terme té el seu origen a la ciutat de Filadèlfia, on es popularitzà l’expressió divendres Negre en referència a les complicacions de trànsit a les zones comercials l’endemà d’Acció de Gràcies. Aprofitant l’avinentesa, el món de la informàtica ha llançat el seu dia especial, el Ciber Monday. És el dilluns després del Black Friday amb eles millors ofertes de venda online. Una altra iniciativa que s’aprofita d’aquesta ona és el Giving Tuesday, vol ser el Black Friday de les donacions. Se celebra el dimarts següent. L’ànsia del consumisme no s’atura i ara es popularitza el dia 11 de l’11, més enllà del sorteig de l’ONCE, com el Dia dels fadrins. Aquesta diada, nascuda a Xina, en una dècada s’ha convertit en un fenomen global. L’origen de l’invent de celebrar la solteria en un país en el qual hi ha 50 milions de fadrins.
Sabíeu que...?
Avui és el Dia per posar fi a la Impunitat dels Crims contra Periodistes. Dimecres (5) és el Dia de la Conscienciació sobre els Tsunamis. Dijous (6) és el Dia Mundial de la Prevenció de l’Explotació del Medi Ambient a la Guerra. Dissabte (8) és el Dia Mundial de l’Urbanisme.
Avui, Dia dels Morts, molts de pobles de Mallorca tornen a celebrar una missa funeral al cementeri o a la parròquia habitual.
Avui és la Fira de Tardor a Marratxí. Inca celebra la Tercera Fira. Santanyí celebra el Tapa a Tapa.
Els campaners rebien en el dia de Tots Sants un agraïment pel seu treball de tot l’any. I per Tots Sants es pagaven les rendes.
”És més fàcil lluitar per uns principis que viure d’acord amb ells” (Alfred Adler, neuròleg austríac, 1870-1937).
Suscríbete para seguir leyendo
- Fires d’Inca 2025: Diez planes para disfrutar de la feria medieval de Inca
- La Tafona de Caimari, sobrepasada por la avalancha de olivas de particulares
- Las máquinas entran en sa Pedruscada de Capdepera para ejecutar la urbanización
- Denuncian fuertes olores por el vertido masivo de estiércol en la finca de la macrogranja
- Vecinos del Arenal de Llucmajor abandonan el pleno al negarse la alcaldesa, del PP, a hablarles en castellano
- Vecinos de Sóller plantean recuperar el peaje del túnel para frenar la masificación turística
- El profesor de marketing de la UIB, Roger Gotarredona: “El producto local de Mallorca es buenísimo, pero hay que enamorar al cliente”
- El camino de Santiago desde Mallorca: Presentan el trazado de la nueva ruta senderista