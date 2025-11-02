Felip Munar glosa cien años de historia de Lloret de Vistalegre: "La evolución del municipio ha sido extraordinaria en todos los sentidos"

Lloret de Vistalegre, como Mancor, ses Salines y Consell son los cuatro municipios que este 2025 conmemoran los cien años de su independencia, conseguida en el año 1925. A lo largo del año se han celebrado diversos actos en cada uno de estos pueblos. Para celebrar esta efeméride, la Comissió del Centenari de Lloret, a través de la Obra Cultura Balear, ha convocado para mediados de diciembre las III Jornades d’Estudis Locals cuyos temas de investigación se deben enmarcar en el estudio de cualquier ámbito referido al pueblo a lo largo de estos cien años. Felip Munar i Munar, colaborador de este periódico ha escrito la historia de Lloret de Vistalegre de estos cien años pero glosada: son ciento una décimas (1010 versos) en donde describe los principales sucesos acaecidos en este período pero en forma de glosa. El autor ha reconocido que si su propuesta no encaja en las bases de las jornadas, se planteará llevar a cabo una edición en libro de esta “historia”.

¿Cómo surgió esta idea “glosada”?

Creo que la gente de Lloret de Vistalegre se va a sentir atraída al repasar los principales acontecimientos del pueblo de una forma lúdica y diferente. También es una manera de retener en la memoria personas y actos que resultan menos atractivos escritos en prosa.

¿Cuáles son los acontecimientos que forman esta historia?

He intentado incluir todo aquello que ha conformado nuestro pueblo a lo largo de estos cien años desde la primera formación del Ayuntamiento. Los nombres de todos los alcaldes y de las personas que se han distinguido con su trabajo en el pueblo; los hijos ilustres y adoptivos; las personas que han escrito sobre el pueblo; las instituciones, asociaciones, revistas; los establecimientos comerciales a lo largo de estos cien años; las obras públicas de mejora, etc.

¿Qué fuentes has empleado para glosar esta "historia"?

Todo aquello que se ha escrito y publicado acerca del pueblo, la Història de Lloret de Vistalegre i el seu Convent, de Gaspar Munar; las publicaciones y estudios que hacen referencia a la historia local; y la aportación de muchas personas que me han informado sobre episodios, personajes, establecimientos, entre otros, que forman parte de las “pequeñas historias” del pueblo.

¿Cómo ve la evolución que ha vivido Lloret a lo largo de estos cien años?

Extraordinaria, en todos los sentidos. Los pueblos de Mallorca, sobretodo los del interior, hasta hace cuarenta años, eran y vivían casi igual que hace cien años. En los últimos cuarenta años han experimentado una modernización y adecentamiento de los servicios públicos de manera sustancial, y un embellecimiento y recuperación de cada rincón, hecho que ha comportado su revitalización en todos los sentidos, y además, que la gente ha vuelto otra vez “al pueblo”: muchas personas que un día lo dejaron por diversas cuestiones, han regresado y han rehabilitado sus casas; muchos de ellos son los hijos o los nietos de aquellos que un día partieron.

¿Puede adelantar una muestra de esta "historia glosada"?

Cada décima es una pequeña porción de la historia, y cuando se lee en su conjunto permite comprobar su coherencia. Vet aquí una història/ del meu poble de Lloret,/ l’he feta amb seny condret/ just per servar-ne memòria,/ cent anys és una victòria/ que junts hem de celebrar/ perquè està bé conservar/ allò que ens ve d’avior:/el futur és molt millor/ quan ho sabem valorar.