Calvià vila acogerá un evento con el vino como gran protagonista

La empresa Som de Mallorca Edició i Comunicació, con el apoyo de la Fundación Calvià 365, pone en marcha la primera edición de Som de Mallorca: Vins a Calvià.

El evento tendrá lugar el sábado día 8 de noviembre de 19:00 a 23:30 h en la Plaza de la Iglesia de Calvià vila, según informó el Ayuntamiento en una nota de prensa.

«Esta iniciativa nace con la voluntad de dinamizar el municipio fuera de la temporada turística alta y, a su vez, reforzar la promoción del vino mallorquín y del consumo de producto local como atractivo diferenciador de la isla», anunció el Consistorio.

Som de Mallorca: Vins a Calvià ofrecerá una experiencia completa para los amantes del vino y la cultura local, con la participación de ocho pequeñas bodegas de Mallorca, que presentarán una selección de sus mejores vinos.

La oferta se complementará con propuestas gastronómicas mediante food trucks y actuaciones musicales en directo.

Apuesta por el territorio

«El evento está pensado para impulsar la economía local y dar visibilidad a los productores de la isla, ofreciendo una plataforma para vender directamente al público, con el incentivo de un descuento de 5 euros por compra de vino incluido en la entrada», destacó el Ayuntamiento. También se busca que restauradores y hoteles de la zona conozcan de primera mano los vinos mallorquines y los incorporen a sus cartas.

La entrada tiene un coste 20 euros si se adquiere de forma anticipada por Internet en ticketib, e incluye hasta 10 catas de vino, una copa serigrafiada, y 5 euros de descuento para compra de vino en el recinto.