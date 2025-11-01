Turismo en Mallorca: tendencia para todos los gustos

En plena vorágine de su prometida y dudosa, pero sobre todo necesaria reorganización y control, la amplia gama de ofertas y precios que presenta el alquiler vacacional para este mismo puente de Todos los Santos viene a confirmar lo sabido.

Se trata de un sector crecido de forma rápida, presente en todo tipo de instalaciones, sean urbanas o rurales y que ha experimentado una consolidación casi instantánea por la confluencia de dos intereses que se retroalimentan, el de una demanda al alza y el de una oferta que sabe responder. Es el rostro de un nuevo estilo vacacional dentro del amplio mercado turístico. Reiterado lo evidente, a la hostería le convendría abandonar la confrontación con el alquiler vacacional y establecer canales de cordialidad con él, dado que el negocio da para todos.

Por otro lado, el arrendamiento del ocio urbano necesita disciplina administrativa porque ya se ha excedido en el consumo de vivienda residencial y porque está masticando en demasía la vida cotidiana, sea de la gran urbe Palma o de pueblos como Sineu, por ejemplo, por mencionar uno de los lugares con precio más asequible debido en gran medida debido a su amplia oferta local. El estudio de Holidu ha dado forma numérica y económica a lo que se percibe en cualquier calle de Mallorca. Hay alquiler vacacional para todos los gustos y posibilidades. Su portal está siempre abierto.