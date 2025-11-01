Lletra menuda
Turismo en Mallorca: tendencia para todos los gustos
En plena vorágine de su prometida y dudosa, pero sobre todo necesaria reorganización y control, la amplia gama de ofertas y precios que presenta el alquiler vacacional para este mismo puente de Todos los Santos viene a confirmar lo sabido.
Se trata de un sector crecido de forma rápida, presente en todo tipo de instalaciones, sean urbanas o rurales y que ha experimentado una consolidación casi instantánea por la confluencia de dos intereses que se retroalimentan, el de una demanda al alza y el de una oferta que sabe responder. Es el rostro de un nuevo estilo vacacional dentro del amplio mercado turístico. Reiterado lo evidente, a la hostería le convendría abandonar la confrontación con el alquiler vacacional y establecer canales de cordialidad con él, dado que el negocio da para todos.
Por otro lado, el arrendamiento del ocio urbano necesita disciplina administrativa porque ya se ha excedido en el consumo de vivienda residencial y porque está masticando en demasía la vida cotidiana, sea de la gran urbe Palma o de pueblos como Sineu, por ejemplo, por mencionar uno de los lugares con precio más asequible debido en gran medida debido a su amplia oferta local. El estudio de Holidu ha dado forma numérica y económica a lo que se percibe en cualquier calle de Mallorca. Hay alquiler vacacional para todos los gustos y posibilidades. Su portal está siempre abierto.
Suscríbete para seguir leyendo
- Fires d’Inca 2025: Diez planes para disfrutar de la feria medieval de Inca
- Denuncian fuertes olores por el vertido masivo de estiércol en la finca de la macrogranja
- Vecinos del Arenal de Llucmajor abandonan el pleno al negarse la alcaldesa, del PP, a hablarles en castellano
- Vecinos de Sóller plantean recuperar el peaje del túnel para frenar la masificación turística
- El GOB denuncia al Ayuntamiento de Sóller por utilizar grava reciclada en aparcamientos en rústico
- La Tafona de Caimari, sobrepasada por la avalancha de olivas de particulares
- El profesor de marketing de la UIB, Roger Gotarredona: “El producto local de Mallorca es buenísimo, pero hay que enamorar al cliente”
- El camino de Santiago desde Mallorca: Presentan el trazado de la nueva ruta senderista