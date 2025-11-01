Esporles y el municipio valenciano de Aldaia, un hermanamiento solidario por la dana

El Ayuntamiento de Esporles ha presentado esta semana en el pleno el convenio de hermanamiento solidario y colaboración con el Ayuntamiento de Aldaia (Valencia), un documento que sirve para dar continuidad a las acciones de apoyo que el municipio de Esporles llevó a cabo el año pasado con motivo de la catastrófica dana del 29 de octubre de 2024, que afectó gravemente a la comarca de l’Horta Sud y, especialmente, al municipio de Aldaia.

Según informó el Consistorio en una nota de prensa, esta iniciativa nació a propuesta de la Asamblea Ciudadana, formada por entidades locales, instituciones y vecinos del pueblo, que acordó impulsar un hermanamiento solidario con Aldaia con el objetivo de recaudar fondos destinados a la reconstrucción y al apoyo a las personas damnificadas.

Actos benéficos

Durante los meses posteriores a la dana, Esporles organizó diversos actos benéficos (como galas, rifas, subastas de arte, actividades culturales y deportivas) que contaron con una amplia participación ciudadana y permitieron hacer efectiva la ayuda económica al municipio valenciano.

A propuesta del Ayuntamiento de Aldaia, la donación efectuada por Esporles se destinará al Museo del Abanico (MUPA).

Esta institución cultural de Aldaia quedó gravemente afectada por el episodio de fuertes lluvias, con la planta baja destruida y parte de la colección museográfica dañada.

Este museo conserva un valioso patrimonio artesanal vinculado a los maestros ebanistas del municipio, «y su recuperación supone una acción simbólica y significativa de apoyo al tejido cultural e identitario de Aldaia», según enfatizó el Ayuntamiento esporlerí.

Vía de cooperación

El convenio, firmado entre los ayuntamientos de Esporles y Aldaia, establece las bases para mantener abierta esta vía de cooperación y prevé la posibilidad de desarrollar futuros proyectos culturales y sociales conjuntos.

De igual forma, según explicó el Consistorio presidido por Josep Ferrà (PAS-Més per Esporles) se creará una comisión mixta de seguimiento para velar por su cumplimiento.

«Esporles reafirma su voluntad de continuar fomentando la cooperación y los lazos de hermanamiento con Aldaia», comunicó el Ayuntamiento. La dana que afectó a la Comunidad Valenciana el pasado 29 de octubre de 2024 causó 228 fallecidos.