Deià, el destino balear más caro de alquiler vacacional en Tots Sants, con un precio medio de 668 euros la noche

El puente de Tots Sants suele marcar el punto y final de la temporada turística en buena parte de la industria del alojamiento en Mallorca, que empieza a hibernar hasta la llegada de la próxima primavera.

Al contrario de lo que pudiera parecer, el hecho de que este paréntesis festivo se sitúe al final de la temporada no significa necesariamente que los precios sean especialmente bajos en el sector del alquiler vacacional, donde hay municipios en los que alquilar un día una casa en estas fechas sale casi por unos 700 euros diarios.

Así lo revela un estudio del portal especializado Holidu, que constata que los tres municipios más caros de la isla durante este puente en lo que arrendamiento vacacional se refiere son: Deià (una media de 668 euros la noche), Consell (468 euros) y Esporles (427 euros).

El informe se basa en los datos de búsqueda de alojamientos realizados durante los últimos seis meses y analiza los precios medianos por noche en los destinos más demandados del archipiélago durante el mes de octubre.

Municipios más asequibles

Los resultados permiten identificar las localidades más asequibles y las más exclusivas para este periodo festivo.

Además de los casos ya mencionados de Mallorca, a nivel balear, los municipios más exclusivos son los ibicencos Sant Josep de sa Talaia (534 euros la noche) y Santa Eulària des Riu (455 euros). En el extremo opuesto, se sitúan los destinos más económicos para pasar este puente de Tots Sants, con diferencias de hasta 500 euros respecto a los más caros, lo que da cuenta de la disparidad territorial existente en el sector.

En Mallorca, figuran en este franja baja municipios como Sant Llorenç des Cardassar, con un precio de 166 euros la noche, Sineu (166,5 euros) y Maria de la Salut (169).

En la isla de Menorca, el municipio de Ciutadella encabeza la lista de destinos más económicos, con un precio medio de 131 euros por noche.

Valor paisajístico

El análisis destaca también las diferencias entre islas. Mientras que Menorca concentra algunas de las opciones más asequibles, Eivissa y Mallorca registran una mayor presencia de destinos de alta gama, especialmente en zonas costeras o de alto valor paisajístico, como sería el caso de Deià, que aúna ambas cualidades. El alquiler turístico en Mallorca se ha situado en el centro del debate político y social en la isla durante los últimos años, en un contexto de creciente saturación y altos precios de la vivienda.

Recientemente, el Consell certificó la eliminación de unos 2.300 anuncios de la plataforma Airbnb sin número de registro turístico, como resultado de la segunda fase del acuerdo de colaboración entre la institución insular y la empresa para combatir los alquileres turísticos ilegales en la isla. El acuerdo determina que Airbnb desactivará cualquier anuncio que no incluya el número de registro obligatorio otorgado por el Consell.