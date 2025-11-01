Los cementerios de la Part Forana se llenan de flores y recogimiento

Como cada año por Tots Sants, los cementerios de la part forana se llenan de flores, silencio y recuerdo. Desde primeras horas de la mañana, numerosos vecinos han acudido a los camposantos de los distintos municipios para rendir homenaje a sus seres queridos, en una jornada marcada por el recogimiento.

Así se ha celebrado Tots Sants en los cementerios de la part forana /

Los servicios municipales de limpieza y mantenimiento han trabajado durante los últimos días para que los recintos luzcan en las mejores condiciones.

Algunos ayuntamientos han reforzado el transporte público o ampliado los horarios de apertura de los cementerios para facilitar la afluencia.