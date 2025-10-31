Tafona de Caimari: no hay mejor aceite que el propio

Pese a que se están volviendo habituales con periodicidad bianual, las colas de coches en la carretera que enlaza Selva con Caimari siguen llamando la atención tanto al transeúnte desinformado que se pregunta qué pasa, como al conocedor del fenómeno que se admira por el claro repunte de la apetencia hacia uno de los productos más característicos de la isla. Convencidos de que en Mallorca las colas de vehículos se dirigen en exclusiva a las playas, los grandes eventos y el Faro de Formentor, una paciente espera de horas buscando acceso a la Tafona de Caimari desentona en la isla del ocio y el paisaje.

El aceite puede explicarlo y arreglarlo, sobre todo ahora, cuando ha conseguido rehabilitar su valor saludable y dignificarse como condimento de calidad.

Las etiquetas del embotellado dirán lo que quieran, lo que convenga a la promoción publicitaria o lo que imponga la normativa sanitaria, pero no hay mejor aceite que el de producción propia. Es así por un doble factor, porque el productor ha acompañado y conoce la génesis y el proceso de maduración del fruto y porque aporta el complemento de lo personal y exclusivo. Las lluvias de septiembre han salvado la cosecha de los olivares de la isla con la que se ha podido cumplir la tendencia natural de alternar un año de escasez con otro de abundancia.

Dado que la almazara de Caimari tiene una capacidad de producción de tres toneladas por hora y es la única que atiende peticiones sin cita previa, se ha convertido en un verdadero polo de atracción y de concentración para quienes disponen de olivar.

La avalancha ha requerido organización en forma de cierres intermitentes en función de la capacidad de transformar olivas en aceite que pueden soportar las instalaciones.

Los olivares de Mallorca no son solo paisaje y buena madera. Entre el proceso de una discutida Ley Agraria en ciernes, plagas acumuladas, altos costes y la parca rentabilidad que aquejan a la agricultura en general, una buena campaña de aceite es casi el único ungüento posible para aliviar, aunque sea de forma momentánea, los grandes males del sector. n