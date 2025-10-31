El PSOE acusa al Ayuntamiento de Calvià de confundir sobre el futuro del triángulo de Galatzó

El PSOE de Calvià ha acusado al equipo de gobierno municipal, formado por PP y Vox, de "mentir" sobre la clasificación urbanística del conocido como 'triángulo de Galatzó', que es el terreno hacia adonde se ampliaría el polígono de Son Bugadelles, lo que ha provocado las quejas del núcleo residencial colindante.

En una nota de prensa difundida el jueves de esta semana, el Consistorio aseguraba que esa ampliación no implicaría más suelo industrial, sino equipamientos y servicios.

Los socialistas responden que la actual calificación urbanística posibilita el desarrollo de actividades similares a las existentes en el polígono de Son Bugadelles, entre ellas tiendas de muebles, concesionarios o comercios de lujo.

“El gobierno intenta confundir hablando de equipamientos, pero en realidad se trata de equipamientos privados con ánimo de lucro”, señaló la portavoz del grupo socialista, Nati Francés.

"Lo único que nos dejó claro en el pleno el equipo de gobierno de PP y Vox es que no quiere vivienda de protección oficial (VPO) en Galatzó, que es justo lo que necesita Calvià y lo que los vecinos reclaman desde hace años”, agregó Francés.

Vivienda protegida

El PSOE presentó esta semana en el pleno municipal una moción para 'blindar' el triángulo de Galatzó como suelo destinado exclusivamente a VPO y a equipamientos públicos.

Desde el Ayuntamiento, sin embargo, se respondió que el ámbito en cuestión está clasificado como “suelo urbanizable con usos de equipamiento y servicios”, una categoría “no orientada al desarrollo de naves industriales ni comerciales”.

El gobierno municipal ha expresado su compromiso de mantener reuniones con los vecinos de la urbanización para definir el futuro del sector “de forma consensuada” y ha asegurado que el Ayuntamiento busca una ordenación “ordenada, con zonas verdes y equipamientos compatibles con el entorno”.